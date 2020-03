Mert a munka nem állhat meg Bakonycsernyén sem

A község egyszerre több fába is belevágta a fejszéjét. Az időjárás kegyes hozzájuk, így az ároképítéssel kapcsolatos beruházás már el is készült, míg az óvodafejlesztés csak most kezdődik, eközben még szemétszedési akciót is tartottak.

Mindannyian nap mint nap tapasztaljuk, hogy mennyire szeszélyes az időjárás, és ennek Bakonycsernye különösen ki van téve. Elég egy nyári zápor vagy zivatarszerű felhőszakadás annak ellenére, hogy éppen ősz van vagy tél, és azonnal fenyegetik a felszíni vizek ezt a szép, de nehezen védhető helyen megbújó települést. A polgármester, Turi Balázs arról számolt be, hogy a fagymentes februárnak köszönhetően elkészült az év első nagyobb beruházása, vagyis a Deák utcai árokrendszer felújítása. Több mint 300 méteren újult meg a vízelvezető rendszer, melyből 195 méteren új mederburkoló elemekkel oldották meg az árokpart beomlását magas vízállás, sodrás esetén. A fennmaradó szakaszon, mely megközelítőleg 130 méter, a már korábban is használt, meglévő járdalapokkal történt az árok rekonstrukciója. Amíg erre nincs felsőbb utasítás, a munka nem áll le, ezért kedden átadták a munkaterületet a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Minibölcsőde kerítése mögött. A Magyar falu programban nyertes pályázaton keresztül új, ötmillió forintos játékvárral gazdagodik az intézmény. A település önkormányzata számára mindig is fontos volt a köztisztaság, és ez a most kialakult veszélyhelyzet idején sincs másként. A viharos erejű szél és a jelentős átmenő forgalom miatt gyakran találkozni hulladékkal az utak mentén, de közmunkásaik segítségével eltüntették a közterületekről az összes eldobált, elhagyott szemetet. A többtucatnyi zsákot az önkormányzattal szerződésben álló hulladékgazdálkodási cég, a Depónia szállította el a helyszínről.