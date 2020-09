Köztéri kamerákról, a Mártírok útjának felújításáról és az oktatásról is szólt Cser-Palkovics András

Cser-Palkovics András keddi Első Kézből Fehérvár posztjában jó iskolaévet kívánt a gyerekeknek, szülőknek, tanároknak, és egyúttal a koronavírus elleni védekezésre is felhívta a figyelmet.

Iskola, óvoda és koronavírus

Szeptember elseje van, az iskolákban elindult a tanév és óvodáinkban a nevelési év is. Nagyon örülök, hogy hosszú hónapok után ismét személyesen találkozhatnak a diákok és tanárok, valamint hogy a fehérvári iskolákban összesen 1079 első osztályos diák is megkezdi tanulmányait. A tanévre és a nevelési évre is jó munkát kívánok a gyermekeknek, pedagógusoknak, óvodapedagógusoknak és minden közreműködő munkatársnak!

A koronavírus-járvány második hullámában vagyunk, így különösen fontos a higiénés szabályok betartása és egészségünk védelme. Az oktatási és nevelési intézmények számára az EMMI külön protokollt állított össze, az ebben foglalt szabályok betartására kérek mindenkit, és köszönöm a szülők együttműködését is ebben!

A járványügyi helyzetben kiemelten fontos a felületek és kezünk fertőtlenítése. Ehhez kapcsolódóan Önkormányzatunk mint fenntartó is biztosít minden szükséges eszközt, valamint a nevelési év kezdéséhez kormányzati segítséget is kaptunk, ezeket a szereket ma osztottuk ki a városi fenntartású óvodáknak.

Intézményi rendelkezések

Országosan is példaértékű kezdeményezés a Nyitott tornatermek sorozat, ám a jelenlegi járványügyi helyzetben – az iskolába járók, valamint az idősek védelme érdekében is – sajnos év végéig szüneteltetnünk kell ezeket a mozgási lehetőségeket. Valamennyi közreműködőt értesítettük erről a változásról, és reméljük, hogy jövőre ezt a szép hagyományt is folytathatjuk majd.

Az intézmény ellátottjai és az ott dolgozók védelme érdekében szeptember 1-jétől különválasztja a bentlakásos és a nappali ellátáshoz kapcsolódó tevékenységét a Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon. A nappali ellátást igénybe vevők a Gáz utcai bejáratot használhatják a továbbiakban.

A mai naptól járványügyi intézkedésként korlátozzuk a Városháza látogathatóságát. Ez egyelőre az ügyfélforgalmat nem érinti, az Ügyfélszolgálat a távolságtartásra vonatkozó szabályok betartásával és maszkban felkereshető.

Székesfehérváron a COVID-19 vírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben alacsony, de több más város mellett sajnos nálunk is emelkedő tendenciát mutat. A szakemberek tájékoztatása szerint a szennyvízből kimutatható vírusjelenlét 4-10 nappal előzi meg a fertőzés ténylegesen megjelenő első tüneteit.

A Mártírok útja felújítása

Holnapután a munkaterület-átadással elindul a Mártírok útja felújításának II. üteme. Ez egyelőre a forgalom szempontjából még nem jelent korlátozást, ám a beruházás további szakaszaiban biztosan szükség lesz ideiglenes korlátozásokra. Ezekről természetesen tájékoztatást fogunk adni. A felújítás idejére mindenki megértését, türelmét kérjük.

Köztéri kamerák

Az elmúlt években folyamatosan nő a közterületi kamerák száma, és ennek is köszönhetően folyamatosan javul a város közbiztonsága. Ma átadtuk a közös büszkeségünket, a Sóstó Természetvédelmi Területet és az azt használókat védő kamerarendszert. A fejlesztés ebben az esetben teljes egészében kormányzati támogatásból valósult meg, a stadion és a természetvédelmi terület fejlesztési programjának részeként. 82 millió forintból 24 kamerát helyeztek ki, a Csíkvári úti körforgalomtól a Zöld tanyáig a teljes területet érinti ez, és van benne Csónakázó-tónál lévő kamera is. Ezzel összesen 175 kamerája van az önkormányzatnak közterületeken. Dolgozunk egyébként további kamerák elhelyezésén, a Belváros környéki lakótelepeken. (pl. Mancz J. u.)

Részletesen az alábbi linken olvashatják a beszámolót: