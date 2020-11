Iskolaválasztásra fel! – Új pályaorientációs portál segít dönteni

Online tájékoztatókról, új, mindentudó pályaorientációs portálról, szakmás mondókás könyvről és a Jáky-technikum napokon belül elkészülő új szaktanterméről is beszámolt szerdán a Székesfehérvári Szakképzési Centrum.

– Novemberben indul a pályaválasztás időszaka – mondta Szépné Holczer Piroska, a Centrum főigazgatója. A nyolcadik osztályos diákoknak, szüleiknek, tanáraiknak üzent.

Ismert, a járványügyi helyzet miatt nem mehetnek be a középiskolákba a végzős általános iskolások, így nyilván nehezebb kiválasztaniuk a megfelelő intézményt.

Milyen alternatív megismerési lehetőségeket talált ki a 11 megyei iskolát összefogó Szakképzési Centrum? Egyfelől: online tájékoztatásokat tartanak diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak. Továbbá elindítottak egy új internetes oldalt: a pályaorientációs portált, ezen a címen találják meg: palyaorientacio.szfszc.hu. Ezen megannyi információ, tanács, tudásanyag lelhető fel.

Még pályaorientációs társasjáték is fellelhető az új honlapon!

A főigazgató beszélt arról is, hogy iskoláikban virtuális sétát is tehetnek az érdeklődők, a leendő középiskolások, valamint a Szakképzési Centrum képviselői online módon részt vesznek az általános iskolák pályaválasztási szülői értekezletein, pályaválasztási napjain is. Sőt, a manuális szakmát oktató középiskolák az általános iskolákba anyagokat, eszközöket juttatnak el: vagyis példának okáért szabásmintákat, ruhaanyagokat, vagy éppen faanyagokat, fémeszközöket. Kipróbálhatják magukat a diákok! Az iskolák rengeteg különböző szakmát bemutató kisfilmet is készítettek, ezek is elérhetők. Természetesen maga a Centrum, illetve az iskolák saját honlapjai is jó célterületek azoknak a családoknak, ahol ebben a tanévben választ középiskolát a nyolcadikos gyermek.

A pályaválasztást, a pályaorientációt segíti a Fűrész István pályaorientációs tanácsadó nevéhez fűződő, Pályára fel! című könyvsorozat is. Nemrég jelent meg a harmadik kötet, amely verseket, mondókákat tartalmaz. Vidám rajzokkal teli.

Szerdán délelőtt a Hiemer-házban adott át Pályára fel! könyveket a Székesfehérvári Szakképzési Centrum a Székesfehérvári Tankerületi Központ számára. A szerző, Fűrész István elmondta, a háromkötetnyi Pályára fel! című sorozat része voltaképpen a cikkünkben már említett pályaorientációs portál is. Éppen a járványügyi helyzet miatt született meg a honlap; tartalmát a korábbi tervek szerint könyvbe írta volna a szakember.

Fűrész István a harmadik kötetről szólva beszélt a kicsik, az 1–6. osztályos diákok pályaorientációjáról: – Ennek a kötetnek, amikor benyújtottuk a pályázatot, azt az alcímet adtuk, hogy pályaismeret gyermekhangon. Mindig a személyiség megismerését hangsúlyozzuk a pályaorientáció kapcsán, de szükséges a pályák megismerése is – mondta. – Alsó tagozatban nagyjából tilos kimondani, hogy pályaorientáció, de rejtett módon, a tanulók világképének az életkornak megfelelő fejlesztésével már közelíteni kell a felsőben megjelenő pályaorientációs feladatok felé.

Török Szabolcs tankerületi igazgató, miután elmondta, hogy meggyőződése szerint csak úgy érdemes bármit csinálnia az embernek az életében, ha boldog a saját szakmájában, hivatásában, egyenesen úgy fogalmazott, hogy az országos tapasztalatcseréken már mint székesfehérvári pályaorientációs modellt említik a Fűrész István szárnyai alatt kibontakozó fehérvári jó gyakorlatot.

Oroszné Stefánkó Éva, a Jáky József Technikum igazgatója – egy másik napirendi pontként – egy új tanteremről beszélt. Elmondta, hogy a nyáron kezdték el a terem kialakítását, mégpedig egy régi raktárépület átalakításával.

– Egy 21. századi digitális földmérő termet hozunk létre – fogalmazott. – Az építészeti kialakítása elkészült, benne vannak már az iskolabútorok is, jelenleg arra várunk, hogy megérkezzenek a számítógépek – mondta, s hozzátette, nemcsak önmagában a hardver lesz komoly, hanem a gépeken futó szoftverek is.

– A földmérők számára megváltozott a világ. Már nem az a földmérő munka zajlik, mint régen. Most már drónos mérésekkel dolgoznak, az így kapott adatokat számítógépeken futtatják, így készülnek a különböző térképek – ecsetelte.

A terem teljes létrehozása több mint tízmillió forintba került. Az igazgató elmondta, hogy nemcsak a földmérők, hanem a magasépítők, útépítők, vasútépítők is használják majd. A tervrajzok, a csomópontok tervezésének elsajátítása így korszerű eszközpark felhasználásával történhet. Huszonnégy diák, egy tanárgép lesz a teremben.