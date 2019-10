Így szavazott a megye

A helyhatósági választáson megyénk is az átlagos részvételi arányt produkálta. A legnagyobb arányban Sáregresen (69,86%), míg legkevesebben Dégen (26,96%) szavaztak.

Izgalomtól sem volt mentes az önkormányzati választás finise. Mint arról tudósítottunk, Weisengruber Imre kálozi polgármester és egyben jelölt múlt hét kedden rosszul lett, és újra kellett éleszteni. Hétvégére egyre javult az állapota, és az esti zárásnál ismereteink szerint ismét polgármester lehet.

Ugyanakkor a megyeszékhelyen várták a legnagyobb csatát. Három ellenzéki tömörülés is le akarta győzni a Fidesz vezetőit. Ez nagyon nem sikerült. Cser-Palkovics András régi-új polgármester a szavazatok kétszeresét kapta egyik kihívójához képest. A megyeszékhelyen elfogadták a Fidesz győzelmét, és a szocialista Márton Roland kivételével elismerőleg gratuláltak. Márton, minősíthetetlen módon, a Fehérvár Televíziónak nyilatkozva, a helyi sajtóra hárította vereségének okait. Ugyanakkor a 14 egyéni választókerületben 12-t a Fidesz, 2-t pedig független jelöltek nyertek meg. Székesfehérvár tehát továbbra is a Fidesz fellegvára maradt. Hasonló harcot jósoltak a megyei listán is.

Lapzártánk idején 47%os feldolgozottság mellett a Fidesz–KDNP a 20 megyei mandátumból legalább 14-et visz, ami egy mandátummal több, mint az előző ciklusban. A DK 2 főt, a Momentum szintén 2 főt, a Mi Hazánk Mozgalom 1 és a Válasz szintén 1 embert delegálhat Fejér megye közgyűlésébe.

A megye nagyobb településeinek polgármester-választási eredményeit az alábbiakban részletezzük:

Székesfehérvár: 98,9 százalékos feldolgozottságnál: Cser-Palkovics András (Fidesz) 22 514 szavazat, Márton Roland 12 351, Juhász László 1497 szavazat.

Dunaújváros: Pintér Tamás (Rajta Újváros) 10 159, Cserna Gábor (Fidesz–KDNP) 7397

Aba: Mikula Lajos (Sárvíz Térségfejlesztő Egyesület) 1369, Kossa Lajos (független) 523

Mór: Fenyves Péter (Fidesz–KDNP) 3389, Brichter Józsefné (Mór Város Jövőjéért Egyesület) 1776

Polgárdi: Nyikos László (Fidesz–KDNP) 1293 szavazat, Fábián Róbert (független) 1050

Pusztaszabolcs: Simonné Zsuffa Erzsébet független 1464 szavazat, Csányi Kálmán (Fidesz–KDNP) 1013 szavazat

Etyek: Zólyomi Tamás (Fidesz–KDNP) 1102, Garaguly Tibor (független) 1003

Csákvár: Illés Szabolcs (Fidesz–KDNP) 1270, Szeredi Péter 653

Enying: Viplak Tibor (Fidesz–KDNP) 1144, Angyal Gábor (független) 867

Bicske: (87,5 százalékos feldolgozottságnál): Bálint Istvánné (Fidesz–KDNP) 2171, Molnár Dániel 1577

Cece: Fazekas Gábor (független) 548, Sebestyén Éva (független) 480

Velence: (68,51 százalékos feldolgozottságnál): Gerhard Ákos 1353, Koszti András 1149

Gárdony: Tóth István (Fidesz–KDNP) 2259, Eötvös Pál Árpád 1434

Sárbogárd: Sükösd Tamás (Fidesz–KDNP) 2525, Borbély Sándor 997

Ercsi: (68,5 százalékos feldolgozottságnál): Szabó Tamás (független) 984, Győri Máté (Fidesz–KDNP) 894