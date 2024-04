Törőcsik Mari Fehérváron

„Azt hiszem, ha statisztikát csinálnánk, kiderülne, hogy Törőcsik Mari a legfiatalabb Jászai-díjas színésznőnk. Nem csinálhatunk felmérést, mert a színésznők kora – titok. (Dicsekedni csak akkor lehet vele, ha legalább húsz évvel nézki fiatalabbnak, mint amenynyi. Törőcsik Mari esetében ez egyelőre lehetetlen!” – kezdődik Torday Aliz interjúja a színművésznővel az 1964. április 28-án megjelent Fejér Megyei Hírlapban, amelynek apropója Törőcsik Mari frissen elnyert Jászai-díja. Az írásból kiderül, hogy a színésznő „most Lear király leányát próbálja a Nemzeti Színházban, Cordéliát. Esténként drámát játszik a Nemzetiben, vígjátékot a József Attilában, esetleg Székesfehérváron.”

Az első falusi könyvtár

„Huszonöt esztendővel ezelőtt egy hír járta be a hazai sajtó hasábjait: Mezőszentgyörgy Fejér megyei község jó termelési eredményei jutalmául könyvtárat kapott” – olvasható az 1974. április 28-án megjelent hírlapban. Ám ez még nem minden! „A tényt, teljes jelentőségében, csak most, negyedszázad múltán tudjuk felbecsülni: a mezőszentgyörgyi volt a felszabadult Magyarország első falusi közkönyvtára. A jubileum az író Eötvös Károly egykori otthonában, könyvekkel borított falak között ilyenformán nem egyetlen falusi könyvtárocska, még csak nem is egy község, egy járás, vagy egy megye jubileuma. Az egész ország könyves ünnepe.” 1974-ben a a megye tizenkilenc könyvtárosa kapott emlékplakettet, emléklapot a mezőszentgyörgyi ünnepségen.

Móri munkaverseny

„Az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár móri gyárában tegnap délelőtt jelentős munkasikert ünnepeltek: tavalyi tevékenysége alapján a móri kollektíva kapta a nagyvállalaton belül a Kiváló Gyár kitüntető címet” – írtuk meg 1984. április 29-én.