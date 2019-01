Megyei műemlékeink egy része jelenleg nem látogatható, hiszen fejlesztés, átépítés alatt állnak. A terveket látva kijelenthető: megéri kivárni az idei év végét.

A Nemzeti kastély- és várprogram keretében országszerte 39 műemlék újul meg, ebből 20 kastély. Minderre összesen több mint 40 milliárd forintnyi forrás érkezett. Fejér megyében Dég, Fehérvárcsurgó és Nádasdladány érintett a kastélyok közül, a várakat tekintve pedig a csókakői és a várgesztesi létesítményt rekonstruálják. A helyszínek egy részét nem érdemes most látogatni, hiszen Dégen és Nádasdladányban az átalakítás már javában folyik – hangsúlyozta Horváth Rómeó projektmenedzser, aki közel három éve foglalkozik a kastély- és várprogramhoz kapcsolódó műemlékekkel.

Élményközpontú szemléletmód, parkolóhelyek, átalakított parkok, terek

– Fontosnak tartjuk, hogy a várak és kastélyok az eredeti funkciók bemutatása mellett visszanyerjék régi szépségüket, mindemellett pedig új funkciókkal gazdagodjanak. Vagyis úgy őrizzük meg műemlékeinket, hogy közben ügyelünk az építmény és környezete közötti kapcsolatra is. Egy-egy vár vagy kastély korábban ugyanis jelentős szerepet foglalt el a régió életében, éppen ezért jelentőségteljesek ma is környezetük, közösségük életében – vázolta fel az összefüggéseket a projektmenedzser.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Nagyobb bejárhatóság

A dégi Festetics-kastélynak a felújítás megkezdése előtt 20 százaléka volt bejárható, ez a felújítás után előreláthatólag 70 százalékra növekszik. A munkálatok érintik a kastélyépületet, a Hollandi-házat, a tájépítészeti elemek helyreállítását és a látogatófogadási infrastruktúra fejlesztését. A Festetics család bemutatásán túl a németalföldi stílusban épült Hollandi-ház legendáját, történetét is megismerhetik a látogatók: e szerint a grófnét ebben az épületben igyekeztek meggyógyítani úgy, hogy előírták neki, a tüdőbaj ellen tehéngőzben párolódjon. Így a leendő kiállítás az orvosi tévképzetekről is szól majd, arról, hogy az akkor élők miért gondolták, a választott technikák működni fognak, s miként igazolta a modern technika, hogy mégsem segítettek a betegeken.

Több parkolóhely

A fehérvárcsurgói kastély felújításának főbb elemei a kastély épülete, az egykori istállóépület, az istálló környezete és az élménykert kialakítása, felújítása. A kastélyépület fejlesztéseként történeti interaktív építészeti időutazás létrehozását tervezik a kastély pincéjében, amellett, hogy az enteriőrt a kastélyhoz és a Károlyi családhoz köthető történeti bútorokkal, műtárgyakkal gazdagítanák. Mivel méretéből adódóan az istálló is alkalmas egyéb funkciók betöltésére, ezért ott egy nagyobb, kulturális rendezvények helyszínéül szolgáló rendezvényterem kap helyet. Ezenkívül a mai kor sajátosságaival is meg kell birkózniuk a szakembereknek: a látogatók létszámának egyik korlátja a kevés parkolóhely, így ezt a problémát is igyekeznek orvosolni.

Fókuszban a látogatók

A csókakői vár korábbi fejlesztéseként részlegesen rekonstruálták a felső várat, valamint az alsó vár régészeti kutatásai is elindultak. Az újabb korszerűsítés részeként hidat építenek a várnál, amellett, hogy fotópontokat is kialakítanak a környéken. Korábban a megyehatáron fekvő Várgesztes várának zöldterületét, a várrétet tették alkalmassá szabadtéri rendezvények befogadására, amelyet most közösségi és kiállítóterek kialakítása (vetítőterem, időszaki kiállítótér) követ a várban. Emellett cél a látogatófogadás infrastrukturális feltételeinek biztosítása is.

Hitelesség és legenda

A korábbi fejlesztéseket (például a belső terek gombamentesítése, a gépészet részleges korszerűsítése) most egyéb újítások követik: a Nádasdy-kastély épületegyüttesének központi részét teljesen felújítják, az eredeti funkciókat élményszerűen mutatják be, új közösségi elemeket helyeznek el, bejárhatóvá teszik a több mint 22 hektáros kastélyparkot és revitalizálják a tavat. Ez utóbbihoz kapcsolódva a szakemberek remélik, a vízi- és gázlómadarak is visszatérnek; a tavon pedig csónakázni és korcsolyázni is lehet majd. Az épületnek értelemszerűen a Nádasdyak adják az „ízét”, vagyis a kiállítási tárgyak, szövegek a családdal kapcsolatos, hiteles elemekre és a legendákra egyaránt fókuszálnak majd.

HIRDETÉS HIRDETÉS