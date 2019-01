A fejlesztések feltartóztathatatlanul haladtak Pusztaszabolcs és környékén

A 2018-as esztendő a régió minden településén a tervezés, építkezés és a fejlesztés éve volt.

Adony

Arra, hogy már egyetlen civil szervezet is, ha valóban az, mennyit mozdíthat egy településen, jó példa a 2018 elején megújult Duna-menti Szent Orbán Borrend. – A februári közgyűlésen megválasztott új 8 fős vezetőség az év folyamán tízszer tartott nagytanácsi ülést – mondta el Schmidt Attila, új nagymester, aki az elmúlt esztendőt a legek és jubileumok évének nevezte. Az év során a megújult vezetés első komoly próbatétele a 25. Kistérségi Borverseny megrendezése volt, amelyre az elmúlt 25 év legnagyobb számú mintáját, összesen 131 bort sikerült összegyűjteniük. Aztán jött a Szent Orbán Ünnep, amelyet jelenlétével megtisztelt a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége is.

Júniusban első alkalommal szervezték meg Adonyban a Nagy Koccintás rendezvényt, amelyért az Agrárminisztérium a Legjobb Első Koccintó 2018. különdíjat adományozta. 2018-ban a borrend volt a házigazdája a 10. Fejér megyei Borász-Vadász-Halász találkozónak, amelyen 130 főt láttak vendégül. Októberben 20. alkalommal rendezték meg az Újbor Ünnep és Hálaadás programot, november 10-én pedig tizedszer került sor a Márton-napi Újbor Mustrára. 2018 végén pedig beindították a Téli gazdaesték előadás-sorozatot.

Tavaly egyébként a Lívia-tavak sorsa is rendeződött: egy halászattal és környezetvédelemmel foglalkozó vállalkozás 20 évre kezelésbe kapta a vízrendszert, amelyet a szükséges helyreállító munkálatok után, a legújabb hírek szerint 2020-ban megnyit a horgász nagyközönség előtt.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Besnyő

Fejes Zsuzsanna polgármestertől megtudtuk, a település óvodája 2018 végére pályázati forrásból megújult. A projekt keretében megtörtént az óvoda épületének külső felújítása, az óvodaudvar fejlesztése, valamint az óvodai neveléshez szükséges eszközök beszerzése. Az infrastrukturális beruházás során felújították a villamoshálózatot is, és a takarékosság jegyében napelemes rendszer került az épület tetejére.

Iváncsa

– A 2018-as év legfőbb célja a megnyert pályázatok sikeres megvalósítása, az új pályázati lehetőségek kihasználása és az önkormányzat gazdasági stabilitásának megteremtése volt – összegzett Molnár Tibor polgármester, aki kijelentette: a kitűzött iváncsai célokat szinte teljes körűen sikerült megvalósítaniuk. Az önkormányzat az évet a korábbiakét messze meghaladó tartalékkal zárta, annak ellenére, hogy számos előre nem tervezett kiadás jelentkezett. Az óvodaépület tavaszi megsüllyedése miatt kialakult helyzet nem csupán jelentős önerőt igényelt, de hátráltatta az óvoda épületének akadálymentesítési munkálatait is. Ennek ellenére valamennyi pályázat az előírt határidőre megvalósul. A több utcát érintő csapadékelvezetés kialakítása, az új piac megépítése, a faluház és az óvoda felújítása mellett új sportpark és műfüves nagypálya is létesült Iváncsán.

Jelenleg is zajlik a szennyvíztisztító bővítése – és 20 év óta először épül újra járda a nemrég elnyert pályázati forrásnak köszönhetően. Az elmúlt évben a helyi rendezvények is túlnyomórészt pályázati forrásból valósultak meg, a hagyományos arató felvonuláson kívül emlékezetes falunapot, szüreti felvonulást és adventi rendezvényeket tudhatnak maguk mögött a településen. A polgármester kiemelte: – Iváncsa jövőjét meghatározhatja az egyre inkább realizálódó lehetőség arra, hogy az M6-os autópálya melletti ipari övezetbe jelentős befektető érkezzen, amely lakosainknak helyi munka lehetőségét, és a beérkező iparűzési adón keresztül a település további fejlődését hozhatja.

Pusztaszabolcs

– Fejlődik városunkban a helyi egészségügy és az oktatási intézmények infrastruktúrája, emellett 2018-ban emlékeztünk meg a település várossá nyilvánításnak 10. évfordulójáról – emelte ki Csányi Kálmán polgármester, akitől megtudtuk: az év során hat pályázatból hármat befejeztek, a többivel pedig idén haladnak tovább. A település civiljei 2018-ban is aktívan alakították közösségük mindennapjait.

Az év eredményeit és az azt gazdagító rendezvények sorát Czöndörné Joó Katalinnal, a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány társ­alapítójával is csak a teljesség igénye nélkül tekinthettük át. A praktikus dolgokkal kezdve: termelői piac épült, fejlődött a csapadékvíz-elvezető hálózat, aszfaltos lett a játszótér melletti utca és a Zrínyi utca. Átalakult továbbá a két körzetet is kiszolgáló orvosi rendelő és Szent Imre szobrot avattak a katolikus templom kertjében. A Három ország, egy nemzet futóprojekt nagy élményt adott és megünnepelték partnertelepülésük, Kisiratos születésnapját. A Szabolcs Fesztiválon fellépett a Bikini, karácsony előtt pedig Bereczki Zoltán adott jótékonysági koncertet. Orgona hangversenyek voltak a Szent Imre templomban és több alkalommal bemutatkozott a Szabolcs Singers együttes is.

Az év során prevenciós foglalkozásokat tartottak a daganatos megbetegedések megelőzésére, de kiépült a rákbetegeket segítő tanácsadói rendszer is a Napraforgó Klub szervezésében. Jól működtek és működnek a civilszervezetek, klubok, szakkörök. A résztvevőknek sok élményt adott a Kert Barát Klub és a Kézimunka szakkör. A Könyvtárban rendszeresen kiállítások vannak, a Művelődési Házban Információs Pont nyílott és bővült a programkínálat.

Sárosd

A községet nevezetes rendezvényei mára országszerte ismertté tették. A Retró-nap és főként a Kapa-Kupa messzi településekről is vonzották a technikai látványosságok iránt érdeklődőket – míg a 2018-as VII. Sárosdi Kézműves Nap az amatőr „kézügyesek” regionális találkozója volt. A Dunkl Gergely polgármester vezette település az év során több fejlesztő beruházást is elkezdett, lebonyolított. A Sárosd-Sárkeresztúr Önkormányzati Társulás 2018-ban 115 millió forintot nyert el a szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának fejlesztésére. Ennek keretében szociális feladatellátó központ létrehozását kezdték meg, amelyet Sárosd és Sárkeresztúr települések közös fenntartásban üzemeltetnek majd. Az egykori pártházból átépített intézmény gyermekjóléti, családsegítő, szociális és idősgondozással összefüggő tevékenységeknek ad majd otthont. A Napraforgó Művészeti Modell Óvoda 2018-ban – szülői adományból – új fa játszótéri elemeket kapott, pályázati forrásból pedig a konyhája újul meg.

Seregélyes

A Zichy-Hadik kastély említése nélkül nehéz szólni a település jelenéről, hiszen az épület parkostul, illetve az ott működő hotel évtizedekig a község egyik nevezetessége volt. E téren sajnos a 2018-as esztendő sem hozott változást: a külföldi érdekeltségben lévő kastély birtokviszonyai per alatt állnak, rendezetlenek. Rendeződött azonban Seregélyes közvilágítása: az E.ON-koordinálta beruházásban 497 hagyományos lámpatestet cseréltek LED-esre, és új helyszínekre további 270 lámpatestet helyeztek ki. Számos rendezvénynek adott otthont az év során a település, a Vörösmarty Színházzal közösen kialakított előadás-szervezési módszert pedig a színházi szakma már csak „seregélyesi modellnek” nevezi. A Horváth Sándor vezette település történelmi érzékenységét jól mutatja a Hadik-emléktábla avatás, illetve az év végére restituált eredeti, 1818-as címer.

Szabadegyháza

– Szabadegyháza a megye legirigyeltebb települései közé tartozik, azt azonban kevesen tudják, hogy a 2017-ben bevezetett, a nagyobb adóbevétellel rendelkező önkormányzatokat sújtó szolidaritási hozzájárulás a község saját bevételeinek kb. egyharmadát elviszi, azon túl, hogy a központi költségvetésből támogatást sem kap – említette meg Egriné Ambrus Andrea polgármester, hozzátéve: ez az elvonás kb. 260 millió forint volt 2018-ban, 2019-ben pedig várhatóan 286 millió forint lesz. Emiatt aztán a település folyamatos tartalékképzésre kényszerül, hiszen az adóbevételek évente kétszer, márciusban és szeptemberben érkeznek be, azonban a béreket és a működési költségeket, valamint a szolidaritási hozzájárulást is havonta kell fizetni. A jelentős elvonás mellett azonban az önkormányzatnak így is jut forrása fejlesztésre: 2018-ban 210 millió forintot fordított út-, járda és vízelvezető árkok felújítására.

Megszépült az István utca egy kilométer hosszan, a frekventált helyeken parkolókat alakítottak ki, valamint a telepi buszmegállókat is felújították. Sor került a Széchenyi utcában a padka feltöltésére, és a járdafelújítással egy időben, több utcában a kapubejárók megépítésére is. Közel egy éve négy intézménynél napelemek termelik az energiát – ez a beruházás 19 millió forintba került. A Hungrana Kft. által felajánlott taotámogatásból, 30 százalékos önkormányzati önerőből az óvoda mellett ovi-sport műfüves pálya került kialakításra, összességében kb. 14 millió forintból.

Zichyújfalu

A Füzesiné Kolonics Ilona polgármester előtt lebegő egyik cél 2018-ban is az volt, hogy települését az infrastrukturális fejlesztések révén a leendő betelepülők számára egyre vonzóbbá tegye. E célhoz vitte közelebb a községet, hogy 2018. júliusában a BM végre megküldte a településnek a csatornázási projektet jóváhagyó írásos dokumentumot, amellyel Zichyújfalut a gárdonyi szennyvíz-agglomerációhoz csatolta. A polgármester a DRV-vel közösen megkereste a Nemzeti Fejlesztési Programirodát (NFP), hogy a továbbiakról egyeztessenek, és bár az NFP e percig még nem reagált, a településen bizakodnak: a 2020 előtti projektbe tán még be tudnak kerülni, hogy a beruházás mielőbb megkezdődhessen. Zichyújfaluban 2018-ban az általános iskola fenntartóváltással összefüggő átszervezése, valamint névváltoztatása is megtörtént. Az intézmény a 2018/19-es tanévet a Református Egyház fenntartásában, Zichyújfalui Református Általános Iskola néven kezdte meg. A fenntartóváltással elhárult annak a veszélye, hogy alacsony létszámú osztályokat kelljen összevonni.

HIRDETÉS HIRDETÉS