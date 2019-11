Egy nap együtt – Diabétesz világnapi találkozót tartottak Fehérváron

Nem először adott otthont városunk az országos diabétesz világnapi találkozónak, amelyet a Fejér Megyei Cukorbetegek Egyesülete és a székesfehérvári Cukorbeteg Gyermekeket Támogató Egyesület az önkormányzattal közösen szervezett szombaton.

Az eseményre 21 hazai településről és a vajdasági Magyarkanizsáról érkeztek a betegségben érintettek és családtagjaik, akik egy teljes napot tölthettek el közösen a MOL Aréna Sóstón. „A Fejér Megyei Cukorbetegek Egyesülete 1991-ben alakult, de csak a 2001-es újraalakítását követően vált igazán aktívvá. 2013-ban már szerveztünk régiós diabétesznapot, ami annyira jól sikerült, hogy az országos szövetség kérésére 2015-ben Fehérváron mi szervezhettük meg az országos szintű diabétesz-világnapi programot is, amelyre végül határon túlról is érkeztek vendégeink”, mondta el az egyesület elnöke, Benke Anna, aki nem mulasztotta el megjegyezni, az egyesület rendszeresen szervez nordic walking alkalmakat és nyári táborokat tagjainak.

Ami a szombati napot illeti, az orvosok és egy ápoló­nő szakmai előadásán túl több fellépőt is köszönthettek a résztvevők a stadion rendezvénytermében, miközben az egész nap folyamán lehetőség volt a vércukor-, vérnyomás-, és véroxigénszint mérésén túl részt venni többek között szemészeti szűrésen vagy dietetikai tanácsadáson is. A szervezők ezen felül a mozgásról is gondoskodtak, amelynek keretében a meridián tornát lehetett kipróbálni és szerepelt közös éneklés is a programban.