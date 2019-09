Drónfelvételen örökítették meg a 2019-es börgöndi repülőnapot (videó)

Leszögezhetjük, hogy a vasárnapi Börgöndi Repülőnap bőven adott látnivalót a kilátogatóknak. De hogy nézhetett mindez ki fentről az égből? Mutatjuk!

Pál Károly DOE elnök és csapata, a Double Ring Wings is jelen volt a légiparádén, nekik köszönhetően pedig most azon olvasóink is virtuális repülésre indulhatnak, akik nem jutottak ki a rendezvényre, netán ha kint is voltak, repülniük nem sikerült.

Ejtőernyösök, helikopterek, veteránautók mind-mind láthatók a következő felvételen.

Károly egyébiránt nem csak minket, de az utolsó magyar Bf-109 Messerschmitt pilótát, Frankó Endrét is lenyűgözte a dróntechnológia nyújtotta lehetőségekkel. Erről bővebben ITT olvashatnak.