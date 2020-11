Amerika választ – Zavargásoktól, választási csalás lehetőségétől zeng az ország

Az Egyesült Államok 50 tagállamában és tengerentúli területein kedden megkezdődött a szavazás, az ország negyvenhatodik elnökét készül megválasztani. Bár már eltelt három nap, eredmény még mindig nincs, lázongás viszont annál inkább!

Ahhoz, hogy akár Donald Trump, akár Joe Biden győzhessen, az 538 elektor közül 270-nek a támogatását kell megszereznie. A péntek reggeli adatok szerint az állás 214-253, a mérleg pedig a demokrata Joe Biden felé dől. A helyzet azonban több, mint érdekes, választási csalás hangjától zeng az ország, Donald Trump egyenesen azt nyilatkozta:

El akarják lopni a választást!

Mindeközben az utcákon is egyre forróbb a hangulat.

Olvasónk, Réka is hasonlókról számolt be.

– New Yorkban hétfő óta készülnek a lehetséges tüntetésekre, zavargásokra, főként Manhattenben, de Brooklynban, a Barclay’s Centernél is tapasztalható a kordonok felállítása. A választás napján a legtöbb üzlet bedeszkázta kirakatait, félvén a vandalizmustól. A rendőri jelenlét fokozódik a nagyobb csomópontoknál, és az sem segít, hogy a választási részeredményeket a médiában elég összezavaró módon közlik. Hogy mit is jelent ez? Azonos időben más pontszámok jelennek meg egyik, és másik helyen.

Réka úgy véli, hogy függetlenül attól, hogy republikánus vagy demokrata győzelem születik, mindenképp számítani kell zavargásokra.

A népszerű videómegosztó portálra egyre több videó fel amerikai nagyvárosokban történő tüntetésekről.

Elnökválasztás koronaidőszak alatt

Megtudtuk, több államban, mint például New Jersey, New York és Connecticut, lehetőség volt korai szavazásra, annak érdekében, hogy elkerüljék a tömeges várakozást. Ezeken a területeken nagyjából egy hónapja már kiküldték a szavazó lapokat, mellékelve hozzájuk a válaszborítékokat is.

Ettől függetlenül rengetegen az utolsó pillanatra hagyták a szavazást, így a legtöbb választókerületben hosszú sorokban várták az emberek, hogy leadhassák voksukat. Volt, ahol 45 perccel meghosszabbították az eredetileg tervezett zárási időpontot emiatt. Akadtak olyanok is, akik a postázást a legutolsó napra hagyták, emiatt tart még mindig a szavazatok összesítése, ugyanis minden november 3-i dátummal ellátott válaszboríték beleszámít az eredménybe.

Maga a szavazás a járvány miatt biztonsági óvintézkedések mellett zajlott, kézfertőtlenítő és a biztonságos távolság (ami az Államokban 2 m) betartásával.

Egy másik olvasónk, Tekes Eszter is hasonlókrók számolt be, a választási csalás lehetőségével kapcsolatban pedig annyit mondott, Pennsylvania államban például kihegyezetlen ceruzát erőszakoltak a választók kezébe, annak érdekében, hogy a leadott voks érvénytelennek számítson, mert nem látszik eléggé a lapon.

– Történelmi jelentőségű, amit most nálunk zajlik, mindenki tűkön ülve várja az eredményt! – zárta sorait Eszter.