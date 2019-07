A székesfehérvári csapvíz „ásványvizebb” az ásványvíznél

Az ásványvíz kontra csapvíz kérdés megválaszolása egyre égetőbb: rengeteg műanyagot termelünk a palackok megvásárlásával, ellenben a hírek, melyek szerint hormonok és gyógyszermaradványok terhelik a vezetékes vizet, riasztónak tűnnek. Utánanéztünk, Székesfehérváron milyen vizet kapunk.

Egyre több ásványvizet iszunk – egyre többen, jól látszik ez a műanyaggyűjtő szigetekben felhalmozódó mennyiségből. Számos oka van ennek – egyrészt praktikusnak és trendi dolognak számít a palackos víz fogyasztása, másrészt pedig a rémhírek is arra ösztönöznek, hogy inkább vegyük a műanyag palackos vizet… A hormonok és a gyógyszermaradványok jelenléte a csapvízben ugyanis valóban fontos tényező lehet a döntésnél. Ahogy az is, finomabb-e, egészségesebb-e az egyik a másiknál. Ezekre a kérdésekre is kerestük a választ, amikor Zsebők Lajoshoz, a Fejérvíz főmérnökéhez fordultunk kérdéseinkkel.

„Az ivóvíznek jogszabályban meghatározott, szigorú paraméterei vannak, a felső határértékek rögzítettek”

– Nagyon érdekes, amikor vaktesztet, másként vízkóstolást végeztetünk – amin azt értjük, hogy négy-ötféle csapvizet, illetve mentes ásványvizet kóstoltatunk úgy, hogy nem lehet tudni, melyiket töltöttük a pohárba –, az emberek általában nem tudják megmondani, hogy melyik volt a csapvíz, és melyik az ásványvíz. Ami még érdekesebb, hogy legtöbbször valamelyik csapvizet tartják a vízkóstolók a legjobbnak – mondja a szakember, aki persze tudja azt is, hogy más a tapasztalat akkor, amikor otthon, elsősorban a tömbházak belső vízvezetékei­ben pangó, átmelegedett vizet engedjük a pohárba…

A csapvíz egészséges

A fenti állítását Zsebők Lajos alá is támasztja: – Ezen azt értem, hogy a csapvíz tartalmazza azokat az összetevőket, ásványi anyagokat, amire az emberi szervezetnek szüksége van. Ugyanis a csapvíz nem vegytiszta víz, elsősorban kalcium- és magnéziumionok vannak benne. Ugyanazok, amelyek az ásványvízben is. Sőt, ha például a székesfehérvári csapvizet nézzük – és a többi karszteredetű vizet –, azt mondhatjuk, hogy ez a víz „ásványvizebb az ásványvíznél”, ugyanis ásványianyag-tartalmuk 600-700 milligramm literenként. Márpedig 500 milligramm felett ásványvízzé lehet nyilváníttatni majdnem mindenfajta ivóvizet…

A csapvíz fogyasztása biztonságos

A csapvíz a legjobban ellenőrzött élelmiszer. Az ivóvíznek jogszabályban meghatározott, szigorú paraméterei vannak. Ez azt jelenti, hogy 31 meghatározó, illetve 25 indikátor (jelző) vízminőségi jellemző felső határértéke rögzített.

– A szolgáltatott ivóvizet folyamatosan vizsgáljuk akkreditált laboratóriumunkban. Vizsgálatainkat az egészségügyi hatóság ellenőrzi, de ezekkel párhuzamosan a hatóság saját maga is végez kontrollvizsgálatokat. Székesfehérvár 24 pontján kéthetente, szükség esetén akár naponta veszünk vízmintát. Ha az indikátorparaméterek valamelyikének megszabott értékét meghaladjuk, akkor a víz kifogásolt minőségű, de egészségre még nem ártalmas. Ilyenkor olyan beavatkozást kell végeznünk, amely megszünteti a kiváltó okot – kapjuk a magyarázatot, s hozzá egy példát is: ha egy hibajavítás miatti elzárás újranyitásakor például a víz felkeveri a csőfalra kiült vastartalmat, akkor az érintett hálózatot intenzíven ki kell öblíteni. – Ha viszont a meghatározó – egészségre ártalmas – paramétereknél van túllépés, a vizet nem szolgáltathatjuk ivóvízként, és más módon kell biztosítani az ivásra, főzésre alkalmas ivóvizet. Sőt, már akkor közbe kell avatkoznunk, amikor az ilyen paraméterek közelítenek a határértékhez. Ezen túlmenően érzékeny vízbázisainknál vízbázisvédelmi tervek alapján folyamatosan ellenőrizzük, nincs-e a vízgyűjtő területen olyan tevékenység, például illegális hulladéklerakás, amely elszennyezheti a leszivárgó csapadékvizet. Ezeken a területeken megfigyelőkutakat létesítettünk, melyek vizét folyamatosan mintázzuk.

A gyógyszermaradványokról szólva…

Való igaz, hogy a gyógyszermaradványok, illetve a hor­monok a szennyvízbe belekerülnek. De mennyiségük a szennyvíztisztítás során jelentősen csökken – emeli ki a főmérnök, rávilágítva: ami pedig a tisztított szenny­vízben marad, az belekerül az élővizekbe. Ám fontos tudni, hogy az ivóvizet – mi, fehérváriak legalábbis biztosan – nem a felszíni vizekből nyerjük, hanem a földfelszín alatti rétegekből, melyeknek nincs érdemi közük a felszíni vizekhez.

– A budapesti víznél felvetődik, hogy a parti szűrésű kutak tulajdonképpen a Dunából táplálkoznak, így akár tartalmazhatnak hormonokat is – tette hozzá a szakember. Ám éppen ezért, hangsúlyozta, többszörösen vizsgálták független szervezetek is a kérdést, de a budapesti ivóvízben sem tudtak kimutatni hormonokat. A Duna vizében igen, de oly csekély mennyiségben, hogy ötszáz évig kellene ilyen vizet innia valakinek, hogy egy tablettányi mennyiség bejusson a szervezetébe.

A csapvíz a leginkább környezetkímélő

A PET-palackokat nyers­olajból – tehát véges készletből – gyártják, melyek ráadásul nem lebomlanak, hanem aprózódnak szinte a végtelenségig. Ezek a mikroműanyagok egyre inkább és súlyosan terhelik az ökoszisztémát, bekerülnek az élő szervezetekbe. Arról, hogy ez veszélyt jelent, egyre gyakrabban hallunk, de napjainkban még nem tudjuk pontosan, mekkora kihívást jelent ez a veszély. A csapvíz „ökológiai lábnyoma” azonban nem csak a csomagolásmentesség miatt jelentősen kisebb: elég, ha arra gondolunk, hogy a palackos italok közúti szállítása milyen megterhelő – szemben a csapvízzel, ami csövön érkezik.

A csapvíz a legolcsóbb

Ha megkérdezzük, mennyibe kerül a csapvízből egy liter, az emberek általában azt mondják, 5-6 forintba. Ezzel szemben az igazság az, hogy csupán 50-60 fillérbe kerül. Az ásványvizek literenként 40–100 forintért kaphatók. Egy négytagú család átlagos vízfogyasztása átlagos vízdíjakkal számolva körülbelül 60 ezer forint évente. Legalább ennyit költ ez a család az ásványvízre, ha nem csapvizet iszik. Persze mindenkinek joga van dönteni – például arról, hogy ha ásványvizet vásárol, akkor a palackot, ha úgy hozza az élet, időnként újratölti. Talán sehol nem utasítanak vissza egy ilyen kérést… Ezzel is tettünk valamit a környezetünkért.