A felújítás végeztével ismét impozáns külsőt kap a Vörösmarty téri műemlék ingatlan

A Vörösmarty tér hosszú évek óta omladozó épülete jövő év végére újra visszanyerheti patinás külsejét. A régi épület mellett egy társasház is helyet kap.

Az 1800-as évek elejéig majorságnak számító területen felépült ingatlan az elmúlt évtizedekben folyamatosan egyre rosszabb állapotba került, ám ennek az időszaknak vége. Az egykor még Széchenyi térként ismert, ma Vörösmarty térnek nevezett terület több épülete is műemlékvédelem alatt áll. Ide sorolható a Vörösmarty tér 12. szám alatt álló ingatlan is, amely 1860 körül épült. Az elmúlt évtizedek során szociális bérlakásokként funkcionáltak az itt található – egykoron önkormányzati tulajdonban lévő – lakások. Ezeket olcsón bérelhették a lakók, a ház bevételei nem tudták fedezni a szükséges karbantartások költségeit, az épület külső és belső állapota is egyre roszszabb lett. A műemlék épület kiürítése a statikai problémák miatt hosszú évekkel ezelőtt elkezdődött, 2008-ra mindöszszesen egyetlen lakója maradt. Az elhanyagoltság és a kihasználatlanság odáig fajult, hogy előfordult eset, hogy hajléktalanok költöztek az egykor még impozáns épület udvarába. Az évek folyamán rendszeresen napirendre került több belvárosi műemlék jellegű épület eladásának, rekonstrukciójának terve, ezek között szerepelt a Vörösmarty tér 12. is.

Újra régi pompájában díszítheti a Vörösmarty teret az épület

Az önkormányzat nem tudta volna saját forrásból fedezni a létesítmény helyreállításának és felújításának költségeit, ezért is döntöttek az értékesítés mellett. Ám ahhoz, hogy ez a folyamat elindulhasson, az utolsó lakó beleegyezésére – azaz az ő kiköltözésére – is szükség volt. 2018 júniusában Cser-Palkovics András polgármester online fogadóórája keretében elmondta, az önkormányzatnak nem volt milliárdos forrása az épület felújítására, egy magánbefektető azonban – felújítási kötelezettséggel együtt – megvásárolta az ingatlant a helyhatóságtól. Ennek tudatában várható volt, hogy a felújítás az elkövetkező években megtörténik. Így jutottunk el odáig, hogy 2020 tavaszán már javában zajlanak az épület rekonstrukciójának munkálatai. A ház nagyjából két és fél éve az új tulajdonos gondozásában áll. Az ingatlan jövőjéről és a tervezett átalakításokról a tulajdonos cég vezetőjét kérdeztük, aki lapunknak elmondta, az engedélyeztetési és a kivitelezési tervek jóváhagyása után megkezdődhetett a felújítási folyamat, melynek végére az épület külső homlokzata újra régi pompájában díszítheti a belváros összképét.

Jelenleg is zajlik az épület első szintig történő visszabontása, ezt a fennálló statikai problémák tették szükségessé. A munkálatok ezen része nagyjából két hét múlva befejeződhet. Ezt követi a pinceszinttől kiindulva az épület teljes alapozása és megerősítése. A fa födémeket felváltják a vasbeton elemek, ám az épületkép a teljes befejezést követően pontosan olyan lesz, amilyen fénykorában volt. A több mint százötven éves épület megújulása mellett egy teljesen új létesítményt is felépítenek. Mivel nagy kiterjedésű telekről beszélünk, ezért a hely adottságainak köszönhetően a belső udvarban egy társasház is felépülhet.

– Az eredeti épületben hét lakás lesz, az udvarban pedig egy tizenhét lakásos társasházat építtetünk. Mindkét objektum modern, korszerű, lifttel felszerelt ingatlan lesz, ám ettől függetlenül fontos hangsúlyozni, hogy az utcakép nem fog változni – mondta el kérdésünkre Böröcz László, a cég ügyvezetője. Az ingatlan és a benne létrejövő lakások nem eladásra épülnek, így azok a későbbiekben is a jelenlegi cég tulajdonát képezik majd, ám a pontos hasznosítási módokról egyelőre nem született döntés. A több mint egymilliárd forintos felújítás és építkezés a tervek szerint 2021 végére fejeződik be.