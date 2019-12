A fehérvári vasúti parkoló rossz állapotát az átépítés oldja meg

Olvasónk hívta fel a figyelmünket, áldatlan állapotok uralkodnak a vasútállomás melletti P+R parkolóban, ahol az elmúlt hét esőzései nyomán hatalmas sár és kisebb tórendszer alakult ki.

Miután a kérdéses területet egy MÁV-val kötött szerződés alapján a város üzemelteti és tartja karban, megkérdeztük Bozai István városgondnokot, látták-e a kialakult helyzetet, illetve, milyen tervek vannak a terület rendezésére.

– A MÁV P+R parkolót néhány éve vette át kezelésre a város, enyhítve ezzel a vasútkörnyéki parkolók túlterheltségét, és biztosítva ezzel az ottani legális parkolás lehetőségét. A terület vegyesen zúzottköves és aszfaltburkolatú. A terület gyakorlatilag vízszintes és zúzottköves része nem rendelkezik semmiféle vízelvezető rendszerrel. Ilyen forgalmi terhelés mellett a zúzottköves burkolat természetszerűleg kigödrösödik, helyenként sárosodik. Ezeket a hibákat időszakosan, fenntartási munka keretein belül javítjuk azzal a tudattal, hogy a fentiek miatt a hibajelenség ismétlődése gyakorlatilag garantált – válaszolt Bozai István, aki megemlítette a szintén ingyenesen használható „murvás parkoló” zúzottköves területét is, amely adottságok és ezért a problémák tekintetében is megegyezik a MÁV P+R parkolóval. Hozzátette, további gondot jelent, hogy az ilyen területeken a fenntartás jellegű javítások végzése rendkívül időjárásfüggő. Amennyiben nem várják meg az érintett terület megfelelő mértékű kiszáradását, úgy egy gépi beavatkozás során az eredetinél rosszabb állapotot hoznak létre. Ha pedig a cementálódott felületet megbontanák, gyakorlatilag használhatatlan sártengerré válna a most vízmegállásos terület.

Tervek már vannak

A Városgondnokság tehát tud a parkoló rossz állapotáról, tervben is vannak a javítási munkák, de fentiek miatt a kivitelezéssel várni kell. Bozai István azt is elmondta, készül az intermodális közlekedési központ terve, amely a teljes vasútkörnyéki terület átépítését jelenti. A legutóbbi információk szerint a megvalósítás napirenden van, és ha elkészül, az végleges megoldást nyújt nem csak a parkolás, de a tömegközlekedés problémáira is.