Felhős, borult időjárás vár ránk szerdán

Mindenütt beborul az ég, és többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar, de délkeleten reggelig kisebb a csapadék esélye.

A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szelet is élénk széllökések kísérhetik. Hajnalra 4 és 9 fok közé hűl le a levegő. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és sokfelé valószínű eső, zápor, helyenként zivatar. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 9 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 10 fok között valószínű, de délkeleten 11, 13 fok is lehet.