A legtöbb csapatsportágra, amelyben van hálóőr, jellemző az a mondás, hogy végy egy jó kapust. Ez nincs másképp a jégkorongban sem, és ahogy például a labdarúgásban, úgy a hokiban is fontos, milyen szakember dolgozik nap mint nap a portásokkal. Székely Csaba a hazai jégkorongéletben elismert szakember, edzői pályájában szinte mindig felelt a kapusokért is, végigjárta a ranglétrát, a Vasasban kezdett dolgozni, majd három évvel ezelőtt Fehérvárra került.

– Edzői pályafutásomat a Vasasban kezdtem el 2011 novemberében, akkor még párhuzamosan úgy az első szezonban, hogy mellette még játszottam is. Megkérdezték, lenne-e kedvem lesegíteni az U8-as és az U10-es korosztályhoz és foglalkoznék-e a kapusokkal – emlékezett vissza Székely Csaba lapunknak. – Nekem tetszett az ötlet, elkezdtem segíteni ezekben a korcsoportokban a kapusok mellett a játékosoknak is, belefolytam a toborzásba, a reggeli korioktatásba is. Így csináltam két évig, majd másodedző lettem ebben a korosztályban, később pedig vezetőedzőként irányítottam őket. Az évek alatt sikerült egyre feljebb lépkednem. A Vasasnál minden korosztálynál dolgoztam, az utolsó kettő évben teljesen csak a kapusokkal foglalkoztam. Mellette párhuzamosan a válogatottaknál is szerepet kaptam, az U13-tól kezdve, majd szépen felfelé tudtam haladni, aztán a fehérvári U18-as világbajnokságon már az ifik mellett dolgozhattam. Aztán a juniorokhoz kerültem és azóta is az U20-as nemzeti csapat kapusedzője vagyok. 2020-ban döntöttem úgy, hogy a fehérvári akadémiára igazolok Fekti István hívására. Nagyon jó szakemberekkel dolgozhattam itt, rengeteget tudtam tanulni és fejlődni.

Három év alatt rengeteg jó élménnyel és sikerrel gazdagodott Székely az akadémián, egy emlékezetes momentumot nem is emelt ki a szakember.

– Az idei playoff-kvalifikáció és a rájátszásba jutás abszolút emlékezetes marad, csúcspontja volt ennek az időszaknak, láthattuk a kemény munka eredményét, rengeteg munkát tettünk bele a stábbal s a játékosokkal. A juniorok aranyérme is abszolút szép emlék, színvonalas döntő volt a Miskolc ellen. Horváth Doma története is egy sikersztori nekem. Három évvel ezelőtt, amikor az akadémiához érkeztem, akkor ő volt a harmadik számú hálóőr a Titánoknál, a junior gárdában pedig légiós volt. Néha edzett az ICE-csapattal, de inkább az Erste Ligás együttes tréningjeit látogatta, talán abban a szezonban összesen három vagy négy találkozón védett. Aztán pedig egy hihetetlen idényt produkált a Titánokkal. Ez nem eyszemélyes sikertörténet, kellett az alázata, a kitartása és a munkamorálja hozzá, sikerült őt a következő szintre eljuttatni, kapott egy ICE-szerződést is. Egy jó szezont zárt, amikor megkapta a lehetőséget élt vele. Az ő fejlesztése mellett az utánpótlásban is sikerült a kapusoknak előre lépni, többen válogatott meghívót kaptak Mindenkivel egy sikersztori ez a három év, mindenki fejlődött, szerettünk együtt dolgozni.

Székely Csaba pályafutása pedig most egy újabb fontos és jelentős mérföldkőhöz érkezett, hiszen a francia első osztályú Briancon gárdájánál folytatja Vas Márton stábjában.

– Május második felében kaptam meg az ajánlatot Vas Marcitól. Őszintén megmondom, két napot gondolkodtam rajta, nyilván volt egy érzelmi és egy szakmai oldala is. Előbbi rész nehéz volt, hiszen kötődöm a gyerekekhez, a klubhoz, jól éreztem magam Fehérváron. Végül úgy döntöttem, nem hozhatom meg ezt a döntést érzelmi alapon, vannak szakmai céljaim, szeretnék előre lépni és a nemzetközi színtérre kikerülni. Ezt a lehetőséget megragadtam, szeretném kipróbálni magam és megállni a helyem külföldön is. Egyfelől kicsit összetettebb lesz a feladatom Franciaországban, hiszen itthon főleg kapusedzéseket tartottam elsősorban a videós anyagok készítése mellett. A Briancon gárdájánál másodedző szerepem is lesz. Maga a pozíció új lesz, de a feladat nem lesz ismeretlen, újabb olyan kiaknázatlan területet nyithat meg, amiben tudok még fejlődni. 12 szezon után most először kell majd ténylegesen egy csapatra fókuszálnom, nem négyre adott esetben, ez is egy új kihívás lesz számomra.

A felkészülési időszak augusztus 15-é kezdődik a francia csapatnál, Székely Csaba a tervek szerint már néhány nappal előtte kiutazik, hogy megismerkedjen a helyi körülményekkel. Az együttes kapusai már megvannak, számukra nyáron egy „információs csomagot” állít össze a szakember, hogy még eredményesebben tudják megkezdni majd a közös munkát.