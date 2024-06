Szinte pillanatok alatt beteltek a helyek – szögezte le a feol.hu megkeresésére Béndek Balázs, a székesfehérvári városgondnokság gazdasági igazgatója, akit arról kérdeztünk, a város szokásos Bregyó-közi Napraforgó tábora idén mennyire lesz népszerű a családok körében.

- Idén már április 4-én megnyílt a jelentkezési felület a napközis táborra, és a táborozni vágyó gyermekek szülei nagy lelkesedéssel éltek a lehetőséggel. Az előző évben bevezetett, modernizált elektronikus felületen keresztül a szülők gördülékenyen, bankkártyás fizetés mellett, űrlapok kitöltésével adhatták le a jelentkezéseket – tette hozzá, ahogy azt is: s jelentős érdeklődés miatt a szabad helyek gyorsan beteltek, de a lemondásoknak köszönhetően a később érkezők is lehetőséget kaptak pótjelentkezésre, így még azok a gyermekek is bekerülhettek a kívánt turnusokba, akik később szereztek tudomást a táborról. Sőt, néhány vidéki gyermek táboroztatására is lehetőség nyílt.

Nyolc hét, 1600 gyermek, változatos programok – ez várható az idei Bregyó táborban: - Az idei táborozás összesen nyolc turnusban zajlik, június 24-e és augusztus 16-a között. Ebben az időszakban turnusonként 200 gyermeket várunk izgalmas és változatos programokkal. A korábbi évekhez hasonlóan idén is lesz sportolás, társasjáték, kézműves foglalkozás, kirándulás és strandolás. A nyolc hét programját úgy állítottuk össze, hogy minden héten más jellegű foglalkozásokat kínáljunk, így garantálva, hogy a több turnusban résztvevő gyerekek sem fognak unatkozni.

Fotó: FMH-archív (Fehér Gábor)

Továbbá tematikus programokkal színesítik a nyarat: - A tábor programjai között szerepel kisvonatozás, kutyás programok, látogatás a baba- és helyőrségtörténeti múzeumba, karate, lövészet, sportversenyek és tájfutás is. Mindezek mellett, a tematikus hetek nélkül is minden héten változatos és izgalmas foglalkozások várják a gyerekeket.

S noha a Bregyóban már nem, de a Székesfehérvár önkormányzatának tulajdonában álló velencei táborban még vannak szabad helyek azok számára, akik nem találtak eddig megfelelő táborozási lehetőséget a nyárra, tudtuk meg (melyre itt lehet jelentkezni).