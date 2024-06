– Nagyon sokféle stílust kedvelünk, így több műfajban is kipróbáltuk már magunkat. Míg tavaly szinte csak a retrót toltuk, most az újabb, modernebb zenéket, dalokat játsszuk szívesen, de közel áll hozzánk a jazz vagy éppen a disco is. Az biztos, hogy még keressük a hangunkat. Hogy milyen zenekarrá nőjük ki magunkat, még a jövő zenéje. Rockzenekar biztosan nem leszünk, inkább a pop vagy a jazz vonalat tudjuk elképzelni – mondják mosolyogva Nikiék, akiket aztán arról kérdezem, hogy milyen elképzeléseik, álmaik vannak a jövőre nézvést, tervezik-e például, hogy beneveznek egy országos tehetségkutatóba is. A válaszukból pedig kiderül, hogy a zenekar tagjai közt teljes az összhang, mert gyorsan egymásra pillantanak, némán egyeztetve az álláspontokat, és már mondják is, hogy kizárt, hogy országos tehetségkutató versenyen indulnának, nincsenek ilyen ambícióik.

– Ezek a versenyek nem a mi világunk, már nem a tehetséget keresik. Nagy álmaink, terveink egyelőre nincsenek, a legfontosabb, hogy együtt zenélhessünk tovább. Van, aki azt javasolta, menjünk el hajóra zenélni, mert az nagy kaland és jó kereseti lehetőség is, mi viszont mind úgy érezzük, szívesebben maradnánk itthon. Mindünknek itt van a családja, és hát csak jobb, ha az ember az anyanyelvét használhatja. Magyarországon is vannak szép helyek, és vendéglátóhelyek is, ahol esetleg fel lehet lépni – feleli Laci.

Közben megérkezik Áron is, akinek fejében valószínűleg az alig pár perce leadott dolgozat kérdései és válaszai viaskodnak egymással a fejében, de gyorsan kellemesebb témára is terelem a figyelmét és arról a bizonyos saját dalról kérdezem, amelyet ő írt, mint megtudom, nem kifejezetten a zenekarnak. – Fogalmazzunk úgy, hogy éppen az iskolaidő alatt szállt meg az ihlet, volt egy-két szó és egy ritmus a fejemben. Ezek voltak a kiinduló pontok, két óra alatt kész is volt a dal, amelyet a múlt héten már meg is hangszereltünk. Egy bluesos, lassú szám lett. A gálán lehet, hogy előadjuk majd. Egyébként nem tartom magam dalszerzőnek, most úgy esett, hogy én írtam egyet, de lehet, hogy majd a többiek is fognak. Annyi biztos, hogy közös élmények kellenek, amelyekből születhetnek új dalok. És hát a szövegírás terén is kell még fejlődnünk, egyelőre talán kicsit nehezen megy- fogalmaz Áron.