Óriási hibával kezdett a Puskás Akadémia FC kapusa, Bozó Mirkó, hiszen a mérkőzés első percében rosszul mérte fel a helyzetet, nem jól választott csapattársat, hiszen Miskolczi Domonkos elé passzolt, akit három támadó is körbevett. A védő nem is tudta megoldani a helyzetet, Josue Grelaud agilis volt, elvette a labdát a felcsúti védőtől, majd a kint álló kapus felett a kapuba ívelt, 0-1. A gyors hidegzuhany nem zavarta meg Laczkó Zsolt fiait, akik szép lassan fölénybe kerültek, majd egyre több helyzetet alakítottak ki. Az első félidő derekán Magyarics Eriknek és Miskolczi Domonkosnak is volt lehetősége az egyenlítésre, majd Pál Barna is kis híján eredményes volt.

A fordulás után Tóth Olivér lövésénél kellett nagyot tornáznia Riccardo Radunak. Ezután kiderült, Laczkó Zsolt nagyszerűen cserélt: Kenéz Kristóf éles szögből lőtt, amit még védeni tudott a román kapus, azonban akárcsak Bozó, ő is óriási hibát követett el, hiszen pont a középen érkező Zahorán Dávid elé, aki higgadt maradt és kiegyenlített. A folytatásban több helyzete is akadt a Puskás Akadémiának, Vitályos Viktor előbb a gólpasszhoz, majd a gólszerzéshez járt közel, de egyik sem jött össze neki, 1-1.

A tizenegyespárbajban aztán a Juventus bizonyult jobbnak, hiszen az olaszoknál Leone, Vallana, Contarini és Giardino sem hibázott, míg a Puskás Akadémiánál csak Somogyi és Sztojkov volt eredményes, 2-4. A torinóiak így a harmadik, míg a felcsútiak a negyedik helyen zárták a tornát.

16. Puskás–Suzuki-kupa, a 3. helyért

Puskás Akadémia–Juventus FC 1–1 (0–1), tizenegyesekkel: 2–4

Vezette: Dr. Csonka (Ország, Nagy V.)

Puskás: Bozó – Cserkuti, Mészáros B., Pál B., Vitályos – Miskolczi, Somogyi Á. – Magyarics, Mondovics, Tóth O. – Tiscsuk . Csereként pályára lépett: Zahorán, Kenéz, Lukács V. Sztojkov, Nagy G.

Juventus: Radu – Caselli, Dimitri, Montero Benia, Contarini – Russo, Keutgen, Omoruyi, Grelaud – Bibiskov – Giardino. Csereként pályára lépett: Sylla, Diallo, Vallana, Leone

Gól: Zahorán (35.), ill. Grelaud (1.)