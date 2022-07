A Mol Fehérvár FC vasárnap délután foglalta el hadiszállását az ausztriai Bad Loipersdorfban, ahol Michael Boris és a szakmai stáb hétfőn két edzést vezényelt a játékosoknak. A csapathoz csatlakozott a Vidi harmadik nyári igazolása a szlovák utánpótlás-válogatott Peter Pokorný. A 20 éves védekező középpályást a 2022/2023-as idény végéig kölcsönben foglalkoztatja a fehérvári együttes, Pokorný a spanyol Real Sociedad játékosa, az előző szezonban a San Sebastian-i alakulat B keretében szerepelt.

Trencsénben született, ott is kezdett futballozni a 2001-es születésű Peter Pokorný, 2018-tól azonban az osztrák Red Bull Salzburg akadémiáján pallérozódott. A másodosztályú Lieferingben két szezont töltött el, ez idő alatt 37 bajnokin lépett pályára. Közben szerepelt az UEFA Ifjúsági Ligában is a Salzburg színeiben, az U19-esek Bajnokok Ligájájának is tekinthető sorozatban alapembere volt az elődöntőig menetelő csapatának.

A 2020/2021-es szezonban az osztrák élvonalbeli St. Pöltenben játszott kölcsönben, 30 bajnokin és 2 kupamérkőzésen 2 gólpasszt adott, majd 2021 nyarán a baszkföldi Real Sociedad igazolta le. A Xabi Alonso által trenírozott B-csapatában 24 bajnokin lépett pályára.

A korosztályos válogatottak meghatározó láncszem volt, az U21.es szlovák nemzeti együttes csapatkapitánya.

– A Vidi egy remek lehetőség számomra, hogy sok játéklehetőséget kapjak, az első benyomások egyértelműen pozitívak, a körülmények adottak, a stáb és a játékosok is kedvesen fogadtak – fogalmazott a 183 centis Peter Pokorný, a molfehervarfc.hu-n. – Igyekszem gyorsan megismerkedni mindenkivel és beilleszkedni a csapatba, a játékosok közül Kodro nevét ismertem, hiszen játszott a spanyol élvonalban, Dárdai Palkóval pedig van egy közös képem régebbről, amikor ő a Herthát erősítette és egymás ellen játszottunk. A beilleszkedésemet az is segítheti, hogy a szlovákon kívül angolul, németül és spanyolul is beszélek, ami biztosan könnyebbséget jelent majd a vezetőedzővel és a játékostársakkal való kommunikációban is. Jó játékot és sok győzelmet várok a következő szezontól, szeretnék trófeákért küzdeni és az Európa Konferencia-ligában is minél sikeresebben menetelni.

Sallói István sportigazgató elmondta, hogy Pokorný erőssége a labdaszerzés és a jó értelemben vett agresszivitás, e mellett a támadásépítésből is aktívan kiveszi a részét.

A Vidi vételi opcióval alkalmazza a középpályást.

Amíg a piros-kékek a török sztárcsapat Fenerbahce elleni, kedden 18.30-kor Grazban kezdődő derbire hangoltak, régi ismerős csatlakozott hozzájuk. A lejáró szerződésű Fiola Attila is Ausztriába utazott hétfő este, információink szerint könnyen lehet, hogy új kontraktust ír alá, s a válogatott védő továbbra is marad Fehérváron.