A reflektorfények Orosz Emília Jázminra irányulnak és nem véletlenül. Régiónk közönségkedvence már ott kopogtat a Tündérszépek-döntőjének ajtaján és számít ezúttal is az Önök szavazatára. A Tündérszépek 2024 regionális fordulójában ugyanis olvasóink töltik be a zsűri szerepét. Szavazzanak és nyerjenek, segítsék hozzá a váli szépséget a fináléba jutáshoz.

A Tündérszépek közönségkedvence többet kapott a versenytől, mint az gondolta.

Fotó: Rekettyei Beatrix

Mint ismert, néhány nappal ezelőtt összeült a Tündérszépek szakmai zsűrije, hogy eldöntse, kik azok a lányok, akik részt vehetnek a 2024-es verseny fináléjában. A Kárpáti Rebeka, Köllő Babett és Tótpeti Lili alkotta mentorcsapat 21 Tündérszépet juttatott be a Mediaworks országos szépségverseny fináléjába. Fejér vármegyét a dunaújvárosi Tündérszép, Horváth Lilla képviseli, ám itt az esély, hogy még egy megyei hölgyünk is "ringbe szálljon" a szépségkirálynői címért és a koronáért.

Egy hely még kiadó! Olvasóinkra vár tehát a feladat, hogy a régiónk közönségkedvencét, a Fejér vármegyei Orosz Emília Jázmint a döntőbe juttassák.

„Egy álommal érne fel a Tündérszépek országos döntője!" – mondta lapunknak a váli szépség, aki nem rejti véka alá, korábban neki is volt gondja az önelfogadással, ezért is jelentkezett a szépségversenyre, de még többet kapott annál, mint amit várt: megerősítést, pozitív visszajelzéseket és szép emlékeket.

Emília úgy érzi, készen áll a Tündérszépek-döntőjére, várja a szavazatokat.

Fotó: Rekettyei Beatrix

– Nyilván nem szeretnénk itt megállni, célom, hogy ott legyek a legszebbek között. Sosem gondoltam volna, hogy eddig eljuthatok. Nem lehetek eléggé hálás a családomnak, barátaimnak, akik jelentkezésre biztattak, nem megfeledkezve az olvasók bizalmáról sem. Köszönöm a sok pozitív üzenetet, bókokat, amit kaptam. Az álmom egyértelmű: szeretném megtenni az utolsó, de annál nagyobb lépést a Tündérszépek döntőjébe! Azt üzenném az olvasóknak, ha szeretnének egy belevaló vidéki tündéri lányt a finalisták között tudni, akinek legfőbb szenvedélye az autó, szavazzanak rám! Szeretném megmutatni, hogy a sportos külső mögött, az elegáns szexi ruhadaraboktól és magassarkútól sem megriadó nő lakozik. Az életben az a legfontosabb, hogy boldogok legyünk és jól érezzük magunkat a bőrünkben. A szépségversenynek hála, most így érzem magam! Alig várom már, hogy találkozhassam a mentorokkal, akiktől rengeteget tanulhatnék, s ki tudja, a jövőben akár a szépségiparban is elhelyezkedhetnék – hangsúlyozta a régió közönségdíjasa, Orosz Emília Jázmin, akire egészen június 20., 23:59 percig küldhetik a szívecskéket. Ha pedig szavaznak, értékes ajándékcsomagot is nyerhetnek!