A legendás szórakozóhelyet 2021 szeptemberében zárták be végleg, miután kiderült: nemcsak az itt jelen lévő műfajba vetett hit és bizalom fogyott el, de anyagilag is kilátástalanná vált a helyzet a működtetést tekintve, minden felajánlás, kedvezmény ellenére. Így a 2012 őszén megnyitott helyet Steininger Antal (alias Papa) kénytelen volt szeptember végén – stílusosan két Paraba-búcsúbuli megrendezésével – bezárni. A sárga-fehér falak pedig három év múltán, 2024-ben elkezdtek leomlani: június 14-én, pénteken az épület bontásának is nekiláttak a szakemberek, amely hivatalosan is egy korszak végét jelenti.

Egy korszak lezárul

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap