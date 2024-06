A most már közel 1000 m2-es területen tartandó eseménnyel kapcsolatban a főszervezőt, Orsovai „Bacsis” Sándort kerestük meg, aki készségesen válaszolt néhány kérdésünkre a rendezvény kapcsán.

Honnan jött eredetileg az ötlet egy ilyen léptékű esemény megszervezésére?



– Fontos kihangsúlyozni, hogy az ország legnagyobb retro számítógép kiállítása vagyunk már, és hogy ilyen léptékű legyen, hát ez nem, hogy ötletként, de semmilyen formában nem merült fel korábban. 10 éve csináltam meg az első kiállítást, ami egy nagyon amatőr, cirka 15 számítógépből kiállított, kiállításnak is jóindulattal nevezhető rendezvény volt. Érdeklődéstől függetlenül úgy terveztem, hogy csinálok (igen, szigorúan egyes számban, hiszen az első 2-t egyedül csináltam, amit szintén azért fontos kiemelni, mert mára már egy 60 fős csapattal dolgozom) egy második rendezvényt is, ami majd segít eldönteni, hogy van-e/lesz-e értelme folytatni.

Nos a második is erősen gyerekcipőben járt, de a fejlődés, mind a kiállított gépek, mind a látogatók terén tetten érhető volt. Így elhatároztam, hogy van értelme folytani. Onnantól kezdve viszont, hogy egyre nagyobb teret kapott, csatlakoztak hozzám további vendég kiállítók is, így még nagyobbá téve a következő, majd az azt követő rendezvényt. Így lépkedtünk évről évre tovább, és nőtt a rendezvény évről évre tovább. Szóval még 5 évvel korábban sem mertem remélni, hogy egy ekkora rendezvény lesz ebből az egészből.

Mekkora növekedést várnak részvételben tavalyhoz képest?

– A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy minden egyes rendezvényen a látogató szám 20%-al növekszik. Tavaly már ezer fő látogatott el hozzánk. Így idén azt várom, hogy picit több, mint ezer látogatónk lesz. Ha azt vesszük, hogy ez egy réteghobbi, és hogy ez a bő ezer látogató akár az ország másik pontjáról kifejezetten ezért látogat el hozzánk, azaz nem csak arról van szó, hogy "sétálok az utcán, és egyszer csak szembe jön velem ez a kiállítás, na jó, ha már erre jártam, akkor benézek", hanem tényleg kifejezetten a kiállítás miatt jönnek el, akkor ez azért nem egy rossz eredmény.