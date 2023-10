Több száz székesfehérvári általános iskolásból áll a Kisangyalok kara, melynek fellépése idén az adventi programsorozat kezdő eseménye lesz. A Fehérvári Adventet szervező Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ közleménye szerint a műsorra már megkezdték a felkészülést a pedagógusok. A kar vezetője ezúttal is Polgár Zoltánné, a Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI tanára lesz.

A tervek szerint a történelmi belvárosban felcsendülnek majd a közönséggel is együtt énekelhető, ismertebb dalok, de olyanok is, melyeket kevésbé ismerhet még a hallgatóság. A gyerekek eléneklik majd a Pásztorok, pásztorok, A kis Jézus megszületett, a Pásztorok, keljünk fel és a Soha nem volt még című dalokat, hallhatjuk majd továbbá az Idvezlégy, kis Jézuska, a Szíves gazda, házadra vagy a Jöjjetek, ó hívek című dalokat is.

Eddig tíz iskola jelentkezett a Kisangyalok kara műsorába, de október 15-ig, azaz jövő hét vasárnapig még van lehetőség a csatlakozásra. A fellépésig a kórusok az iskolákban készülnek, de – ahogy eddig is – lesz lehetőség közös próbára is a fellépés előtt.