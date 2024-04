Régóta dédelgetett álmunk vált ma valóra! A Magyar Költészet Napja alkalmából megnyitotta ajtaját kültéri kiskönyvtárunk a díszkútnál. Kívánom, hogy sokan találjanak örömet benne! – olvasható az egyesület felhívásában, amelyből az is kiderül, hogy a mezőszilasi Ezüst Hárs Idősek Otthonának a szekrényét alakították át. A könyves „megállóból" bárki szabadon elvihet egy kötetet, az egyik táblára kikerült felirat szerint: használd, olvasd, hozd vissza, vagy tegyél be helyette egy másikat és csukd be a szekrényt.

Varga Dorina az egyesület elnöke a hála hangját ütötte meg:

– A fa megmunkálásában köszönjük a segítséget Ifj. Szűcs Józsefnek, az alapanyagért hálásak vagyunk Gulyás Öcsi bácsinak! A kialakításban közreműködtek családom tagjai, akiknek köszönöm a segítségét! Mezőszilas tovább szépül és nem kell hozzá több egy kis összefogásnál és egy jó célt szolgáló ötletnél – fűzte hozzá.