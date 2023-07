Csodálatos nyakékek, övek, különleges ékszerek és még egy szegfűszegből készített nyaklánc is látható azon a kiállításon, melyet a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat Dunántúli Regionális Társasága (M-ART) rendezett dinnyési székhelyén, a Templomkert Hagyományőrző Központban a Magyar Gyöngy Egyesület anyagából. Gonda Emma, a M-Art alelnöke a feol.hu-nak elmondta: a 2003-ban alakult egyesület 10 éves jubileumát ünnepli idén, ezért szervezték a tárlatot. Az itt bemutatott alkotások az elmúlt években készültek, melyekhez nagy szaktudás és tapasztalat szükségeltetik.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

A Magyar Gyöngy Egyesület célja egyértelmű: a gyöngykultúra, az ékszerkészítés hagyományos és modern irányzatainak megismerése és megismertetése a közönséggel. A tagság igen széleskörű: vannak 15 és 80 éves tagok is, akik előszeretettel alkotnak maradandó, akár zsűrizésre is szánt munkákat. A dinnyési tárlaton is láthatjuk például egy 16 éves fiatal keze munkáját is.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

A kiállítás kívülről, a „kirakatból” is megtekinthető, de előre egyeztetett időpontban a M-Art betekintést enged az érdeklődőknek a belső helyszínen is.