Amikor egy lábbelit kényelmessé tesznek, a viselője nyugodtabb és energikusabb lesz. Ez növeli az összpontosítást és reaktivitást munka közben, ami gyorsabb, biztonságosabb és hatékonyabb feladatvégzést eredményez. Az óvatosság és gyors reakcióképesség megakadályozza a hibák elkövetését, ami segíthet elkerülni a potenciális biztonsági kockázatokat.

A Base minden terméke a mérnökök és tervezők összefogásának eredménye, akik azon dolgoznak, hogy minden munkavédelmi cipő elbírja a rájuk nehezedő munkaterhelést. Ehhez különböző szabadalmaztatott technológiák és megoldások társításával járulnak hozzá. Ezek a technológiák fokozzák a cipők rugalmasságát, légáteresztő képességét, tartósságát és természetesen a kényelmet.

Base munkavédelmi cipő technológiák

A Base munkavédelmi cipő innovációja nem csak saját eredeti ötleteik létrehozását jelenti, hanem a meglévő, széles körben használt iparági technikák saját verzióinak továbbfejlesztését és megvalósítását is. A példa erre a Base Slimcap és Spacecap technológiák, amelyek a hagyományos biztonsági lábbelik orrvédőjének újításait képviselik. A Slimcap orrmerevítő, ahogyan a nevük is sugallja, vékony lábujjvédők, amelyek fémmentesek és könnyűek. Ennek ellenére még mindig ugyanolyan hatékonyak, mint a többi iparági lábbeli orrmerevítője, és nagyobb kényelmet nyújtanak, amelyre a Base büszke. Ami a Spacecap-et illeti, ezek az orrmerevítők, hasonlóan a Slimcap-hez, fémmentes kialakításúak. Ezeket az orrvédőket úgy tervezték, hogy jól illeszkedjenek a cipő kialakításához, és a stílus feláldozása nélkül maximalizálják a védelmet a formálisabb cipők esetében.

Ha a munkavállaló víz közelében dolgozik, érdemes megfontolni azokat a Base munkavédelmi cipőket, melyek H2ST0P technológiával vannak ellátva. Ez a funkció megakadályozza a víz bejutását a cipőbe, miközben megőrzi a kényelmet. Ennek érdekében a felső részt a béléshez hegesztik. A Base továbbá gyakran párosítja a H2ST0P-t a dry n' air lélegző talpbetéttel, amely kivezeti a cipőből az izzadtságot, hogy a viselő lába száraz és kényelmes maradjon, akár órákon át is. A Base Protection biztonsági cipők így nemcsak a munkahelyen, hanem azon kívül is hosszú távon viselhetők.

Ami az i-daptive intelligens adaptív rendszert illeti, ez egy olyan funkció, amely segíti a cipőket az alkalmazkodásban a terephez, ahol használják, és kis mértékben korrekciót végez a láb talajra gyakorolt hatásában. Például megváltoztathatja a láb tengelyét, és optimális helyzetbe hozhatja a kényelem és a testtartás érdekében.

Az Airtech + Tpu-Skin egy exkluzív technológia, amelyet a Base Protection szabadalmaztatott. Ez a technológia 0,2 mm-rel csökkenti a talp kemény és kompakt vastagságát. Ennek eredményeként a munkavédelmi cipők fokozott rugalmasságot mutatnak, valamint párnázó és fáradtsággátló hatást nyújtanak. A talp vékonyítása lehetővé teszi, hogy több helyet adjon az AirTech-nek, egy puha és rugalmas rétegnek, amely párnázza és elősegíti a testsúly megfelelő eloszlását. Ennek eredményeként csökken a lábközépcsontra nehezedő nyomás, így a járás olyan lesz, mintha puha párnán járnál.

Az egyenetlen felületek, talaj, kövek, kavicsok és sár mind olyan kihívásokat jelentenek, amelyekkel szemben a 4x4-es munkavédelmi lábbeli felkészült. Bizonyos speciális körülmények a munkavédelmi lábbelik szilárdságát és a láb kényelmét is próbára teszik, és súlyos egészségkárosodást okozhatnak a munkavállalók számára. A Base Protection új technológiája ezen kihívásokra kínál megoldást, amely ötvözi a robusztusságot és a könnyűséget, hogy kényelmet, tartósságot és stressztűrő képességet biztosítson. Az alacsony sűrűségű keverékből készült talp a kulcsa ennek a fejlett megoldásnak. Ez a talp csökkenti a lábbeli súlyát, miközben teljesítménye megegyezik a dupla sűrűségű talpéval. Nagy ellenállást nyújt a hajlítással, kopással és szakadással szemben.

A biztonságos professzionális lábbeli elsősorban olyan csúszásmentes biztonsági lábbeli, amely maximalizálja a stabilitást még a különösen csúszós felületeken is. A mintázata optimális tapadást biztosít számos kültéri területen, mint például havas, kavicsos vagy sáros felületeken, valamint különösen csúszós helyeken, például olajos vagy zsíros anyagokkal kezelt nedves padlón vagy más sima felületeken. Ennek a technológiának köszönhetően a sok szakember által preferált Base Protection csúszásgátló cipő kiváló tapadást és stabilitást nyújt, ami jelentősen csökkenti a munkahelyi sérülések számát, ami gyakran vezet a munkából való távolmaradáshoz. Az All Terrain talp külső profiljában 4 és 8 milliméter között változó magasságú texturált részek találhatók, továbbá ezek öntisztuló kialakításúak. A talp középső zónája szélesebb, magasabb sarokprofilokkal, ami nagyobb stabilitást biztosít lépcsőkön, kavicsos talajon és domború felületeken. Ezek a jellemzők nagy hatékonysággal ruházzák fel a Base Protection csúszásmentes cipőket, jelentős tapadást és stabilitást biztosítva, ami meghaladja a normál biztonsági cipők teljesítményét.

A Base Protection munkavédelmi cipők egyik kulcsfontosságú technológiája a SmellStop, egy speciális szaggátló bélés, ami megakadályozza a kellemetlen szagokat és gombák elszaporodását. Ennek eredményeként a Base Protection szag- és antibakteriális biztonsági lábbeliket hoztak létre, amelyek optimális védelmet nyújtanak a lábnak. Az hosszan tartó antibakteriális kezelésnek köszönhetően a SmellStop jelentősen csökkenti az izzadság által okozott fertőzések és gombák kialakulásának kockázatát. Az innovatív bélés egészséges környezetet teremt a cipő belsejében, állandóan száraz mikroklímát biztosítva, ami ideális a láb komfortjának.

A LifePlus technológia az egyik olyan megoldás, mely tervezésénél arra összpontosítottak, hogy javítsák a tapadást mindenféle felületen, és minimalizálják a talp kopását olyan munkakörnyezetekben, ahol vízbázisú folyadékokkal való érintkezés gyakori, mint például a mezőgazdasági területek, élelmiszeripar, a vegyipar és a gyógyszeripar. A poliuretán formulája hosszabbítja a cipő élettartamát, és fenntartja a biztonságot és kényelmet a talp teljes élettartama során, rendkívüli ellenállást biztosítva a Base Protection cipőknek, melyek ezzel a technológiával vannak ellátva.

