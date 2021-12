Ha szeretnénk otthon, nyugalomban elkészíteni a díszeket, érdemes már most nekiállnunk. Ez nagyszerű program lehet gyerek mellett is; a díszekről pedig évekkel később is a közös karácsonyi készülődés juthat a kicsi eszébe. Karácsonyfadísz bármi lehet: a nagyon csillogótól a letisztult színűeken át egészen az ehető díszekig miden.

A villanykörtéből szép díszt készíthetünk. Ehhez nem kell más, minthogy lefessük, egy kis csillámporral megszórjuk, kössünk rá egy madzagot, és már fel is akaszthatjuk.

A mézeskalács-emberkét nemcsak megehetjük, de ha kötünk rá egy sálat, és teszünk rá akasztót, igazán aranyos dísz válhat belőle.

Sima kartonpapírból is vághatunk ki különböző mintákat, melyeket befesthetünk, s még személyes üzenetet is írhatunk rájuk. Kartonpapírból vághatunk ki csillagokat, melyeket finom fonallal körbetekerve máris egy igazi pihe-puha dísz kerülhet a fára.

Fahéjrúd és botok összekötözésével is remek alakzatú díszek készíthetők, és még illatosak lesznek. Természetesen készíthetünk gyümölcsökből is díszeket, ehhez nem kell mást tenni, mint megszárítani a narancs-, citrom- és almaszeleteket, majd felfűzni azokat egy zsinórra, és már mehetnek is karácsonyfára. Egyébként az alma egyike a legrégebbi és leghagyományosabb karácsonyfadíszeknek.