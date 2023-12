Babos Ritáról már több ízben is írtunk a feol.hu-n és a Fejér Megyei Hírlap nyomtatott hasábjain is. A fent felsorolt "titulusok" közül mostanában egyre inkább az állatvédő, a természettel kapcsolatos önkéntes és hobbi tevékenységei miatt került a látókörünkbe. Fantasztikus amatőr természetfotói rendszeres szereplői a National Geographic nap képe rovatának, de több naptáron, na és persze a közösségi oldalon is találkozhatunk nagy közönségsikert arató fotóival. Egyik legkedvesebb fotótémáját a madarak adják, róluk fejben listát is vezet, s erről egyre több "tételt" tud már kipipálni. A lenti cikkre kattintva találják vele készült interjúnkat, melyben azt mondta, a Magyarországon megfigyelt fajok esetében 176-nál jár.