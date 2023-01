Interjúalanyommal így már a Rózsaligetben beszélgetni kezdünk. Ő nem más, mint Babos Rita egykori élsportoló, az ARAK edzője, amatőr természetfotós, akivel ez utóbbi minőségében tervezek beszélgetni. - Fülesbaglyokról kaptam „fülest” – válaszol, miért nem a lába elé néz.

Talán ez a siker titka. Ilyenformán talán rokonszakma az újságírással és a vadászattal is: hiába van a szemünk előtt valami, tudni és akarni kell meglátni is. Nálunk a téma a földön hever, Rita esetében pedig fenn a magasban. Folyamatosan vadászik, de inverz módon: itt szó sincs elhullásról. Kameráján és fotóin keresztül az örök életnek adja át „prédáit”. Hobbijával, „madárbolondságával” rengeteg embert ösztönöz arra, hogy felnézzen az életéből: kémlelje a környezetét, etesse a madarakat, vegye észre, mennyi pompás apróság veszi körül. Mivel gyerekekkel foglalkozik, a környezeti nevelést is szívügyének tekinti.

Egy karvaly, ami hosszú percekig egy karnyújtásnyira levő bokron "ücsürgött". Rita ezekért a megtisztelő pillanatokért jár ki a természetbe

Fotós: Babos Rita

- Mindig nálam van – mutat a háta felé a fényképezőgépére – hiszen azt borzasztóan tudom bánni, ha lemaradok valamiről. In medias res, közvetlen beszélgetésünkből már sok mindent megtudok: Rita környezetvédelmit végzett, de nem csak innen eredeztethető a madarak és a természet iránti rajongása. Nem csak képeit osztja meg ugyanis a nyilvánossággal, hanem tudnivalókat is társít hozzá, melyeknek mindig utánanéz, kiböngészi, kikutatja. Olyan is volt már, hogy elakadt, s a Magyar Madártani Egyesület tapasztalt munkatársaitól kért segítséget, melynek egyébként már ő is tagja.

Megtudom, hogy hiába keresi folyamatosan a már említett fülesbaglyokat, vélhetően a szilveszteri fékevesztett tűzijátékozás űzte el őket szokott helyeikről. A város szívében élő, urbanizálódott madaraknak azóta nem bukkan a nyomára. (A beszélgetés másnapján kaptam egy üzenetet Ritától: "Ma délelőtt a nyakamba vettem a várost, és az egyik régi helyen sikerült megfigyelni kettő fülesbaglyot - visszatértek!" )

S ha már város: Rita – bár az utóbbi időben már a Velencei-tó és a Balaton felé is kikacsintott - terepe Székesfehérvár, itt lövi a legtöbb természetfotóját. Talán nem is gondolnánk, mennyi témát ad az atlétikai pálya szomszédságában levő Bregyó kiserdeje, ahova Rita nem meglepő módon a leggyakrabban jár. Sóstó csodaországa a másik kedvenc helyszíne, a szíve csücske. Kiismerte rengeteg arcát, tudja, melyik fajt, hol keresse. Ahol hajnalban már a kócsagtoronyban pásztázza a környezetet, ahol akár 36 fokos hőségben, a tűző napon is képes mozdulatlanul, bokornak álcázva magát várni órákat, hogy testközelből gyurgyalagot „fogjon”. Ez nem sok mindenkinek sikerül, rendkívül rejtőzködő és félénk ez a tarka madárka. A siker kárpótolja az extrém körülményekért. Még útközben szóba kerül: listát vezet. Nem csak bakancslistát, hanem a már megörökített madarait is számontartja. - Hetvenegy madarat figyeltem meg eddig a Bregyóban, – böki rá hirtelen fejből, majd hozzáteszi, a Magyarországon megfigyelt fajok esetében 176-nál járok.

A hermelin, aminek a legtöbben csak a nyomát látták, neki azonban megmutatta magát teljes valójában

Fotós: Babos Rita

- Mindegyik madár másért különleges. A színpompás hajnalmadár nagy vágyam, de még nem került a látókörömbe. Sziklás, bányákkal ölelt, köves részeken lehetne megtalálni. Ha messzebb megyünk, a trópusi jellegű madarak is vonzanak. A paradicsommadárról sok filmet láttam már, nagyon szeretném egyszer élőben is megfigyelni. Ugyanígy nagyon érdekelnek a lundák is, és önmagában az egyik élőhelye, Izland is – taglalja a bakancslistát.

Leülünk és nem bírom ki, hogy ne hozzam szóba saját, közelmúltbeli National Geopraphic-élményemet (aminek magyar részlege egyébként rendszeresen közli Nap fotójaként Rita beküldött pillanatait). Fotón és videón is megmutatom: a Szedreskert közepén csapott le egy méretes galambra, a laikusként, általam sólyomnak definiált ragadozó. - A szemem láttára tollazta a lakónegyed közepén az áldozatát. Szokatlan látvány – mondom. Rita - szavait idézve- kissé irigykedve, azonnal rávágja, ez bizony egy karvaly, s érdekes módon kisebb termetű hímnek látszik, ami általában a prédáit is testméretére szabja. Még sosem látta így, vadászat közben, de persze telefonján azonnal előkerülnek a képei, s az általa „lőtt” statikus karvaly is. Az viszont azért volt élmény, mert közvetlenül mellé szállt le a Bregyó-kiserdőben. Talán az „én” karvalyom is onnan érkezett portyázni.

Na, de vissza a kezdetekhez, innentől lineárisan haladva. Mióta foglalkoztatja, hogy a természetet kamerával próbálja meg "befogni", mások számára is láthatóvá tenni? - kérdezem. Mint mindennek, ennek is gyerekkorban kell keresni a magvait. Rita sokat járt kirándulni a szüleivel, a természetet folyamatosan és egyre inkább meg akarta ismerni. Az élsport mellett ez lett a legnagyobb szerelem. Mikor aztán abbahagyta az aktív pályafutását, volt egy komolyabb műtétje, miután otthon kényszerült lábadozni. A nyolcadik emeleti erkélyükön pihenve eszmélt rá először, a forgalmas városon belül is mennyi madárkát lát az alattuk elterülő, terebélyes platánfa biztonságában. Talán mondanom sem kell, fotózni kezdte őket.

Ezt a képet a National Georgraphic is lehozta, mint Nap fotóját. A pillangót még egy eggyel korábbi gépével "fogta" meg Rita

Fotós: Babos Rita

- Aztán mikor sétálgatni kezdtem, már nem indultam el a fényképezőgépem nélkül. Miért a madarak? Magam sem tudom. Minél több fajt meg akartam ismerni a sokszínűségük és a kihívás miatt. Gyarapszik a lista –fogalmaz, majd hozzáteszi: - Egyértelműen érzem és látom a fejlődést, már sokkal jobban tudom, mire kell figyelnem. Az utcai fotózás is érdekel, ebben látnék lehetőséget, s bár néha kirándulok a műfajok, témák között is, például az atlétikai versenyeken is kattintok, de sokszor csak a szememmel fényképezek. Látok dolgokat, embereket, pillanatmozaikokat, amiket talán más észre sem venne. Ezek megmaradnak nekem. A madaraktól nem kell engedélyt kérnem – fogalmaz.

Nagyon sokan felteszik Ritának a kérdést, mennyi időt tölt egy-egy fotó elkészítésével? S továbbmennek, miért van az, hogy ők ugyanezeken a helyszíneken járva, soha nem bukkannak a madarak nyomára. Mosolyogva, és leginkább szerényen, azt mondja, nincs nagy titok, csak ő már kiismerte őket, s már a legtöbb, hazánkban fellelhető fajt beazonosítja a hangjáról. Tudja, mikor kell résen lenni, hiszen a hangot nagy valószínűséggel hamarosan a látvány is követi. Tapasztalat az is, hogy melyik madár, melyik napszakban láttatja magát leginkább.