Fejér vármegyei körútja során számos, a térség, a történelem, a sport, a gazdaság és a kultúra szempontjából fontos helyszínre látogatott el Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke október 12-én és 13-án. Ez idő alatt a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély volt a Sándor-palota kihelyezett központja, ahonnan többek között Mórra és Sukoróra is ellátogatott. Ahogy pénteken, úgy előtte csütörtökön is Fejér megyeszékhelyén, Székesfehérváron fejezte be napi hivatalos programsorozatát, ám este még a „Nők a diplomáciában” címmel konferenciára hívta nőtársait a Károlyi-kastélyba, ahol, közösségi oldalas bejegyzése szerint Bogyay Katalin nagykövettel, az ENSZ Társaság elnökével beszélgetett az eszköztárról, melyet a nők a diplomácia világában képviselnek. Mint fogalmazott a köztársasági elnök, „Egyetértettünk, hogy mi, nők úgy vagyunk kódolva, hogy a konfliktusokat elsimítsuk – ezt tesszük anyaként a családban és a tárgyalóasztalnál is.”

A köztársasági elnök pénteken reggel ismét a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyban kezdte a délelőttöt: tábornoki kinevezéseket adott át, majd pedig a Dunaferr, mint a dunaújvárosi térség kulcsfontosságú és az ország legnagyobb kohászati-gépészeti központja látta vendégül. A Vasmű kapcsán Novák Katalin közösségi oldalán így fogalmazott: „Örülök, hogy nehéz évek után most a jövő is kiszámíthatóbbnak tűnik.”. A cecei Csók István Galéria megtekintése után pedig egyenesen Székesfehérvárra vezetett az útja, ahol a Romkert - Nemzeti Emlékhely osszáriumánál Cser-Palkovics András polgármesterrel, Róth Péter alpolgármesterrel és Pokrovenszki Krisztiánnal, a Szent István Király Múzeum igazgatójával virágot helyezett el.