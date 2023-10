Novák Katalin Fejér vármegyei látogatásának fontos helyszíne volt október 13-án, pénteken a dunaújvárosi Vasmű, ahol a gyár leendő tulajdonosa, a Liberty Steel Group vezetői mellett Fónagy János, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, Fábián Gergely, a minisztérium iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára, továbbá Móger Róbert, a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés igazgatója és Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője fogadta a köztársasági elnököt. A látogatás és a Vasmű jövője kapcsán Mészáros Lajos a feol.hu-nak elmondta:

- Hosszú, válságos időszak után vagyunk – szögezte le az országgyűlési képviselő, s hozzátette: - Sokat köszönhetünk Fónagy Jánosnak és Fábián Gergelynek, akik elindították tavaly a Vasmű megmaradását célzó folyamatokat, hiszen tavaly decemberre már majdnem végleges leállás előtt állt a gyár – emlékeztetett Mészáros Lajos, ahogy arra is: a kormány gyors közbelépése mentette meg a gyárat s tette lehetővé, hogy felszámolás alatt is tovább működhessen az üzem. - Fontos mérföldkő volt a kormány részéről az a 16 milliárd forintos bérgarancia is, amely lehetővé tette a bérek rendezését hat hónapon keresztül. Szintén a további működést segítette a Liberty Steel megelőlegezett, még nem tulajdonosi támogatása, amely az alapanyag ellátás folyamatosságát biztosította, melynek köszönhetően nem mentek tönkre a leállás előtt álló eszközök.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő / DH

A Liberty Steel a májusban kiírt tulajdonosi tenderen nyerte el a jogokat, melyet az Európai Unió pár hete hagyott jóvá. Ennek köszönhetően lezárulnak azok a folyamatok, amelyek a csoportot teljes jogú tulajdonosi jogokkal ruházza fel – mondta el Mészáros Lajos, megemlítve azt a két héttel ezelőtt kötött szándéknyilatkozatot is, amely szerint egy kínai elektrokemence gyártó elektroacél kemencéje folytathatja majd a Vasműben a jövő vasgyártását.

- A köztársasági elnök látogatása nagy megtiszteltetés Dunaújvárosnak és a Vasműnek egyaránt. A válságos időkben az emberek elbizonytalanodtak, így a jelenléte reményt és megerősítést ad, hogy van nálunk jövő.

