A város életében meghatározó szerepet tölt be a vállalatcsoport, amely az elmúlt 30 évben stabilan növekvő, sikeres gyártócégként Székesfehérvár és Fejér gazdasági aktivitásának is egyik motorja. Székesfehérvár pedig a térség gazdasági, ipari központjaként az ország egészében is meghatározó gazdasági szerepet játszik.

Fotó: Vasvári Tamás /MTI

Sinkó Ottó, a Videoton Holding Zrt. társ-vezérigazgatója a feol.hu-nak elmondta: a 100 százalékos magyar tulajdonú cégnek – annak számos Székesfehérváron túli gyáregységével együtt – több mint 9 ezer munkavállalója van. A Székesfehérváron dolgozók egy részével - köztük ukrán és mozgássérült dolgozókkal -, ezúttal találkozott és szót is váltott a köztársasági elnök.

- A gyárlátogatás során megtekintette többek között rendkívül korszerű raktári rendszerünket, az általunk gyártott technológiákat, valamint a napelem parkunkat is – tette hozzá a társ-vezérigazgató.

Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Az elnöki program az ifj. Ocskay Gábor Akadémia jégcsarnokában folytatódott. Itt találkozott az Akadémia vezetőivel, sportolókkal, valamint elkísérte a látogatásra Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is. Ifjabb Ocskay Gábor kopjafájánál virágot helyeztek el, majd pedig a csarnokban id. Ocskay Gábor kíséretében kötetlen beszélgetés során ismerte meg az Akadémia életét. Ezután igazi sportprogram következett: a köztársasági elnök asszony Volános jégkorong felszerelésben lépett a jégre, ahol az U16-os, azaz a 16 éves korosztály csapatának tagjaival, valamint felnőtt játékosokkal jégkorongozott.

A kép bal alsó ikonjára kattintva további fotók érhetők el!