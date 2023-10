A szobornál sokan várták: helyiek, gyerekek, hagyományőrzők, Molnár Krisztián, a vármegyei közgyűlés elnöke és családja, Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester, Kardos Ábel lelkész, Kardosné Kiri Hajnalka és Kiss Kálmán József kurátor. A köztársasági elnök asszony mindenkit egyesével üdvözölt és Novák Kataként mutatkozott be a sukoróiaknak. A személyes és közvetlen hangvétel a templomban is folytatódott, ahol a történelmi helyszín megtekintése közben daloltak is egyet a jelenlévők: Novák Katalinnal együtt elénekelték az Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát kezdetű éneket.

Kardos Ábel a feol.hu-nak elmondta: Novák Katalin látogatása során megtekintette a templomban többek között a település 400. Jubileuma alkalmából kiállított úrasztali edényeket, az 1726-os ónkannát, valamint két másik edényt 1774-ből. A templom egyéb kiállított tárgyait - a falon az 1848-as haditanács bizonyított résztvevőinek névsorát és a legfontosabb sukorói évszámok tábláját - szintén megtekintette az elnök asszony. A lelkész Novák Katalinnak is elmondta: - Sokan úgy tekintenek a sukorói templomra, mint egy múzeumra, hiszen szépen rendben tartjuk. Ám ez nem múzeum, hanem élő gyülekezet, programokkal - fogalmazott a lelkész, aki meg is hívta a köztársasági elnököt egy programjukra, valamint átadott neki egy, a jubileumi évre készített sukorói emlékérmet is.