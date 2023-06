Olvasónk hívta fel figyelmünket egy régebbi cikkünkre. Megkeresésében azt írta, szerinte érdemes lenne elővenni a majd egy évvel ezelőtt készült írás témáját és közzétenni az "érdemi" fejleményeket.

A kerékpárút polgárdi szakasza egy évvel ezelőtt

Fotó: FMH-Archív / HM

Tavaly, azaz 2022 augusztusában foglalkoztunk a Budapest–Balaton-kerékpárút Kőszárhegyet Polgárdival összekötő szakaszával. A Magyar Építők Zrt. éppen frissen tette közzé honlapján, mennyire jól haladnak a kerékpárút munkálatai a polgárdi szakaszon. Azon a szakaszon, amiről hetekkel korábban Polgárdi polgármestere, Nyikos László is említést tett, miszerint a burkolat felületén számos repedés található, amik akár 10-15 centiméter szélesek és több centiméter mélyek is lehetnek.

A polgármester rendkívül balesetveszélyesnek találta a kerékpárútként aposztrofált útszakaszt a kerékpárosokra nézve, a projekt műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárását így nem is támogatta. Ekkor még úgy tűnt, hogy az aláírás elutasítása elegendő lehet ahhoz, hogy komolyabb munkálatok kezdődjenek ezen a szakaszon is. De mint kiderült, azóta sem történt semmi. Azaz mégis… Olvasónk szerint van változás:

“A BU-BA Polgárdi-Kőszárhegy közötti szakaszával azóta sem történt semmi. Illetve romlott az állapota. A kerékpárutat rengeteg kerékpáros használja, és az állapota kritikán aluli. Akkoriban arról volt szó, hogy Polgárdi polgármestere nem írja alá az átvételhez szükséges papírokat. Az út tényleg szörnyű állapotban van.”

Ezt követően mi is "ellátogattunk" a nevezett útszakaszra, saját szemünkkel ellenőriztük az út állapotát. Azt kell, hogy mondjuk, tényleg van változás. A mélyebb repedéseket azóta benőtte a flóra, zöld színű ereket rajzolva a maradék aszfaltba. Ezek még nem adnának okot a felhördülésre, bár semmi keresnivalójuk ezen a helyen, viszont elmondható, hogy "környezetbarát aszfalton” kerekezhetnek az erre tekerők. Imitt-amott már igazán széles és mély, árokszerű repedések is találhatók az úton. Ezek vélhetően a korábbi repedések elmúlt téli felfagyásainak következményei.

Nemcsak ketté nyílt az aszfalt, de függőleges irányban is elmozdult az elmúlt egy év alatt a BuBa polgárdi szakaszán

Forrás: Hajdú Marianna/FMH

Akad viszont olyan erőteljes útburkolathiba is, ami már komoly balesetet is képes okozni. A Grand Canyont idéző "aszfaltárok" szélessége bőven túlhaladja a 10 centimétert, mélysége sem csekélyebb. A kettévált aszfalt szélei ezenfelül függőleges irányban is elmozdultak, amik egy figyelmetlen manővernél akár a személyautó kerekét is képesek lehetnek felhasítani, de egy kerékpárban óriási károkat tudnak okozni, arról nem beszélve, hogy milyen veszélyeket jelentenek magukra a kerékpárosokra.

Szóval az érintett szakasz egy évvel korábban sem volt éppen alkalmasnak mondható a kétkerekű kalandozásokra, mára viszont inkább szégyen, mint büszkeség. Így már érthető olvasónk érdeklődése a kerékpárúttal kapcsolatban:

“Mi kerékpárosok szívesen hallanánk a Nyikos úr érdemi válaszát a kerékpárút érintett szakaszával kapcsolatban. Marad így, vagy javítanak végre az állapotán?”

A kérdést továbbítottuk a polgármester felé, és telefonon keresztül ugyan kaptunk ígéretet a válaszra, de cikkünk megjelenéséig az még nem érkezett meg szerkesztőségünkhöz. Természetesen, amint megkapjuk a választ, azt megosztjuk olvasóinkkal is.