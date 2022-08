Polgárdit a 710-es főúttal jövő nyárra egy 10,4 kilométer hosszú kerékpárút köti majd össze, amelynek beruházója a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A határidőket az ütemtervnek megfelelően tartják a szakaszon. Polgárdi, Füle és Balatonfőkajár településeket köti össze a Hazai Építőgép Társulás Zrt. kivitelezésében épülő, egybefüggő kerékpárút, amiről a napokban friss képek is készültek.

A honlapon azt is felsorolták, mi minden készül még el az építkezés során: 3 új vasúti átkelő és 2 új kerékpáros pihenő, ami elektromos töltővel ellátott, és fedett lesz.

Arról viszont nincsen tájékoztatás, hogy Polgárdi északi részén, Kőszárhegy felől, a Krúdy és az Akác dűlő között, a 7-es főutat elhagyó és egészen a Május 1. utcáig tartó szakasszal mi a terve a beruházónak. Összességében egy nem mindennapi kerékpárútvonalról van szó, amit mind tervezésben, mind kivitelezésben és az anyagiakban sem lehet lekicsinyelni. A kerékpárosoknak akár sport szempontból vagy csak kikapcsolódás szintjén is sokat adó útvonal ez. A helyiek is könnyebben juthatnak el a szomszédos településekre és maguknak a településeknek is sok előnyük származik egy jól megkomponált, tökéletes kivitelezésű útvonalból.

Éppen ezért érthetetlen a fentebb említett szakasz, amit a beruházó első blikkre "csak úgy" ott hagyott, és megoldotta a kerékpárút nyomvonalát jelző felfestéssel, miközben az aszfalt már az autós közlekedésre is alig alkalmas. Nincs olyan irány, amerre nem lenne megrepedve, ép szakasz alig van rajta. Autóval végighaladva is meglehetősen zötykölődős élmény, nem hinnénk, hogy kerékpárral ez jobb volna. Sőt! A sárga festék nem fedte el a repedéseket és a kátyúkat, így az itteni közlekedés nem tűnik biztonságosnak – amely látásmóddal a polgárdiak is egyetértenek.

Szavak helyett beszéljenek azonban a fotók, amelyeket a helyszínen készítettünk. A képek egymástól jó pár méteres távolságra készültek az út különböző pontjain.