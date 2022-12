Nádasdladány 2022-ben öt fővel gyarapodott az év folyamán. Eddig az újszülött babák száma tizennyolc és huszonkét pár lépett frigyre az évben. Sajnos tizennyolcan az év folyamán elhunytak – tudtuk meg a meghallgatáson Varga Tünde polgármester éves összefoglalójából.

A Nádasdladány – Sárkeszi Köznevelési Intézményi Társulás fenntartásában működik a Sün Balázs Óvoda és Mini Bölcsőde a településen. Az Óvoda egységét továbbra is két település Sárkeszi és Nádasdladány tartja fenn. A 75 férőhelyes óvodát teljes egészében megtöltik a gyerekek, ami az egyik legjobb hír.

A Nádasdy Ferenc Általános Iskola már nem ilyen szerencsés. Jelenleg 123 tanuló látogatja, ami csökkenést mutat négy fővel.

A nádasdladányi községi könyvtár néhány éve a Megyei Vörösmarty Könyvtár fiókkönyvtára lett. Az új könyvtáros munkájának köszönhetően a könyvtári élet is felpezsdült. A rendezvények vonzzák az új olvasókat is.

Az önkormányzat éves költségvetése 308,5 millió forint. Ebből az összegből látja el a kötelező és vállalt feladatait, mint a település üzemeltetése, a közterületekkel kapcsolatos feladatok, közvilágítás, köztemető, közutak fenntartása, stb. és a többi önként vállalt feladat. Az önkormányzatnak pénzintézeti hitele nincs, kamatmentes kölcsöne van, melyet 3 évben egyenlő részletekben fizet.

A községben kommunális adófizetési kötelezettség továbbra sem terheli a lakosságot.

Nádasdladány Község Önkormányzat részt vesz a közmunkaprogramban, pillanatnyilag ketten vannak közfoglalkoztatottak.

Az idei évben több fejlesztés is befejeződött a településen. Ilyen volt a Valentiny téri játszótér, a fitness park, a kis Arany J. utcában a járda felújítása,

parkoló és gyalogátkelőhelyek kialakítása. A Kastély út menti kerékpárút is átadásra került ősszel, mellette befejeződött a kapusház kivitelezése, a bölcsőde épülete, a parkosítása, a játszótér-udvar is elkészült.

Fotós: Nagy Norbert / FMH

A településre került csomagautomata az egészségházhoz és két buszváróval is gazdagodtak, amik a Fő térre és az újfaluba kerültek.

Az óvodai főzőkonyha új, nagy teljesítményű elektromos tűzhellyel segíti a finom ételek elkészültét a gyerekek számára. Az évben a sportcsarnok is új szigeteléssel lett korszerűbb, de belső terei is megújultak.

Jövőre sem állnak le a beruházások. A Fő utcai járda folytatása következik Ősi irányában és, ha lehet, ismét pályáznak a Rózsa utca-Gyár utca aszfaltozására.

Addig is a lakosok a meghallgatáson, azt kérték az önkormányzattól, hogy a még le nem aszfaltozott utcákba, ahol kátyú van, vitessenek murvát, majd összefogva saját maguk azt elterítik a szükséges helyeken.

Idén nyáron a Petőfi utcában volt óriási árvíz. A történtek arra sarkallták az önkormányzatot, hogy 3 vis maior pályázatot is beadjanak a helyreállításokkal kapcsolatban, amire a napokban meg is kapták a támogatói okiratokat. Így jövőre lesz lehetőség kiárkolni a Cinca patakot a Malom-csatornától a Fő útig, valamint a Sörhegy-Ifjúság utca mögötti út murvázását, helyreállítását és a Sörhegy utcai árok tisztítását is el tudják végezni.