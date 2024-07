Ha végre itt a nyár

1984. július közepét írunk. A hamisítatlan strandidő megérkezése már a hét közben is zsúfoltságot teremtett megyénk legkedveltebb idegenforgalmi helyein, a szombati és vasárnapi pihenőnapokon pedig - elsősorban a velencei-tavi üdülőkörzetben - forró sikerű, telt házat vártak a vendéglátók, ami aztán be is jött:

„A kánikula, s ezzel együtt a Velencei-tó vizének 26 fokra való felmelegedése telt házat teremtett a külföldi turisták körében különösen népszerű szálláshelyen. A velencei-tavi üdülőkörzet strandjai egyébként az idei nyár eddigi legnagyobb csúcsforgalmára készültek fel a hétvégére. A tópartot szombaton és vasárnap mintegy százezer fürdővendég kereste fel.”

Enyhült a telefonínség

Ma az okostelefonok világában eléggé furcsának is hangozhat ez a cím, pedig tényleg igaz. Már harminc esztendeje annak, hogy új távbeszélő-állomásokat adtak át Mezőföld szívében, Sárbogárdon, így rövid idő alatt megduplázódott a telefonok száma. Számolt be a Hírlap anno a címoldalán:

„Még nincs messze az az idő, amikor Sárbogárdot csupán kézikapcsolás révén lehetett telefonon felhívni. Ez tovább növelte - a több szempontból - amúgy is rossz helyzetben levő település hátrányát. Mintegy másfél éve aztán - legalábbis bogárdi viszonylatokban - nagy előrelépés történt azzal, hogy üzembe helyezték a crossbar rendszerű központot, és közvetlenül hívhatókká váltak a sárbogárdi telefonelőfizetők. Ekkor nyílt meg a lehetőség 850 új állomás bekapcsolására is.”