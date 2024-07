A július 20-án 15 és 24 óra között zajló eseménynek a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ Királykút Emlékháza ad otthont. A szombati eseményre minden érdeklődőt szeretettel várnak! Ismét éjszakába nyúló társasjátéknapot rendez a Tigris és Eufrátesz Társasjáték Klub július 20-án, szombaton 15 és 24 óra között Királykút Emlékházban, a Mikszáth Kálmán utca 25. szám alatt. Az eseményen szokás szerint több asztalon zajlik majd a játék, ismert és kedvelt társasjátékokkal. Természetesen lehetőség van saját társasjátékok bemutatására, vagy teljesen új játékok kipróbálására is. Az asztalok beosztását és a jelentkezési lehetőséget IDE kattintva láthatják az érdeklődők. A részvétel ezúttal is ingyenes, azonban a szervezők szívesen veszik, ha a saját enni- és innivaló mellé a közös büféasztalra is kerül pár finom falat.