Csalán párhuzamosan zajlik a Depónia saját beruházása és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás fejlesztése. Az ennek keretében épült járműjavító csarnok már használatban van, de a Depónia új irodaháza, amelyet januárban kezdtek építeni, még nem készült el. A tervek szerint jövő év elején költözik a Depónia a Sörház térről a Csalai Hulladékkezelő Telepre, de az ügyfélszolgálat továbbra is Székesfehérváron marad. Az építkezés miatt a héten csütörtökig nem veszik át a telepen a települési vegyes (kommunális) hulladékot, a zöldhulladékot (ágak, gallyak, lomb, fűnyesedék), az építési-bontási hulladékokat, törmeléket (pl. beton, tégla, cserép, kerámia, föld és kövek), az azbeszt tartalmú palahulladékot, a lomhulladékot, a gumihulladékot, valamint a szelektíven gyűjtött hulladékot sem. Ez idő alatt is beszállítható viszont az elektronikai és veszélyes hulladék (pl. szárazelemek, televíziókészülék, festék. stb.). A településekről történő kommunális és szelektív hulladék szállításában nincs szünet, azok ezen a héten is a megszokott rendben zajlanak.