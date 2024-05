Május 25-én, szombaton még inkább megérte a várhoz látogatni, hiszen ekkor a nyitvatartás a szokásosnál is hosszabb volt: nem 17 órakor zárta kapuit Bory Jenő alkotása, épp ellenkezőleg! 17 órakor kezdődött igazán a programok hada a szobrász-építészmérnök szerelmi műalkotásaként ismert építményben. Ezen a napon, ezen a helyszínen tartották ugyanis – immár huszonharmadik alkalommal – a JamBoryVár elnevezésű rendezvényt, melyet egyfajta összművészeti fesztiválként is titulálhatunk. A kifejezés nem túlzás – s ezt az idelátogatók is tudták, tudják!

A hivatalos megnyitó, vagyis 18 óra előtt Bory mester mellszobrának irányába már sor állt. Fiatalok és régebb óta fiatalok egyaránt erre a kellemes, nyári hangulatú kikapcsolódásra voksoltak ezen a szép szombati napon, s tekintgettek folyamatosan befelé, leskelődve a vár udvarán zajló – és éppen látható – események után. Egy darabig magunk is ezt a tömeget figyeltük, majd a szemünk összeakadt egy fiatalemberrel, aki nem várt sokat s a mellette éppen plüssállatot szorongató kislánynak határozottan azt mondta: "Gyere, pózolj a lánynak!" Partner volt ebben mindenki, így a pillanat örök lett.