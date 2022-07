A szakemberek szerint az ország északnyugati részén, így Észak Fejérben is zivatarok kialakulása várható. Mór környékén már hat óra előtt pár perccel fel is erősödött a szél és sötét egybefüggő felhő érkezett észak felől. A meteorológiai szolgálat elsőfokú figyelmeztetést adott ki erre az országrészre, vagyis fokozott figyelemmel kell elindulni, mert zivatarok alakulhatnak ki, jégeső is eshet, és károkat okozhat az erős szél is és az esetenkénti villámlás is veszélyforrás lehet.