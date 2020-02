Szerelem a tízgyermekes Ercsiben élő lelkészcsaládban

Az ercsi református templom mellett a parókia, itt él Darvas-Tanács Erik lelkész és felesége, Eszter. Tíz gyermeket nevelnek, a legkisebb két hete született. Nem „kuriózumot” kerestünk a házasság hetében, hanem szívmelengető, igaz, de nem szokványos sorstörténetet.

A házban mindenütt könyvek, festett cserepek, képek a falon, rajzok, s persze cipők, kabátok, iskolatáskák, gyermek- és babaillat, apa dolgozószobája, három szoba, a konyha, s az egyetlen fürdőszoba. A kapuban végtelen szelídségű, hatalmas, fehér komondor és egy izgága keverék kutya üdvözöl, s benn, a festett népi bútoros nappaliban a kéthetes kisbaba mélyen alszik, míg körötte zajlik az élet. Szelíd nyüzsgésben.

Az édesanya, Darvas-Tanácsné Novák Eszter tiszteletes asszony tiszteletesné asszony is, lévén ő is lelkész, ám egy ideje „csak” anya. Valakit mindig ölelnek, s őket is mindig valaki öleli. Erik tiszteletes, a férj, a hivatalos ercsi egyházközségi lelkész féllábbal indulóban, mellette ül egyik lánya, Sára, negyedik a sorban, Eszter és köztem Ilka, Ajsa, Zsolna, aztán belép Hanna, Mózes és Jónás alszik. Ez a két komoly bibliai nevet viselő kisfiú annyira édes, hogy csak szorongatja az ember torkát a sírás. Az örömtől.

Mondom nekik, a felnőtteknek: úgy leírnám, hogy szerelem. Másodpercnyi csönd. Hozzáteszem, hogy illetlen lennék e derék házaspár és tíz gyermek mellett éppen ezt…? Még egyszer mondom. Szerelem, szeretet, házasság. Szerelem. Újra. A tízéves Sára ártatlan, tiszta tekintettel felkiált. – Nálunk az van! – Még tart a másodpercből egy töredéknyi, elkapom Erik tiszteletes szeme pillantását, amint Eszterre, feleségére néz. Megkaptam a választ.

A lelkészt mindenki Erik tiszteletesnek szólítja, nyíltan fogalmazza meg olykor karcos véleményét. Egyenes, kemény. – Ha nagyjából kiszámolom, úgy tizenötezerszer cseréltem pelenkát a gyermekeim alatt – mondja a negyvenhárom esztendős, aszkétikus alkatú, magas férfi, bemutatkozván más oldaláról is.

Humor, szeretet, tisztelet, játékosság

Kérem a lányokat, jellemezzék apát. Humor, szeretet, tisztelet, játékosság, záporoznak apa nagyon fontos tulajdonságai. Ilka a szóvivő, s elsőként általában. Mind nyitott, kedves, igen, a kedvesség az első tulajdonság e házban. – Apa? Meg tudja szerelni a kályhacsöveket, szagolgatja a kisbabákat, tud főzni, tojást, virslit, és sok kávét iszik! – referálnak a családfőről, aki angolból fordít teológiai könyveket, s hittant tanít óvodákban, iskolákban. Ercsiben tizenhárom esztendeje szolgál, az egyházközség azóta lényegében „látható”. Közösségi erőteret hoztak létre, előadásokat, alkalmakat, nyári táborokat szerveznek. Gyűjtenek a kárpátaljai kórházban hagyott árva gyermekeknek, országos a visszhangja a főleg Eszterhez köthető karitativitásnak.

Mindketten nyolcat terveztek

A Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karán ismerkedett meg a zámolyi születésű, egyke Eszter, s a dabasi egyke Erik az első héten, 1997-ben eljegyezték egymást, utolsó évesen összeházasodtak. Mindketten nyolc gyermeket terveztek, mondták „komolytalanul” szüleiknek. És mégis…

Erik szállítja a feleségét a kórházba szülni, ez a menetrend, a Szent Imrében segítette az utolsó négy gyermeknél az édesanyát Bálint Balázs orvos és Kondor Kata bába – így kérik írni: bába. A gyerekek 2002 és 2020 között jöttek a világra. A kéthetes Erika Eszter három óra alatt, apás szüléssel, másnap hazatértek, mert Eszternek hiányoztak az itthoniak. A kilenc. És hát jól volt. Erzsike gondnok néni főzött nekik. Egy újdonság: a tizedik gyermek csupa új ruhát kapott születésekor, meséli Eszter.

A lányos alkatú, negyvenéves édesanya olyan sokat azért nem alszik. Mindenki önálló, egymást segítik, a babának meg se kottyan a kicsi kezek ölelgetése, a négy-öt évesek is biztonsággal ragadják magukhoz. Eszter mindennap főz, öt kiló rántott hús sül tepsiben, nyolcliteres a levesesfazék. Ilka palacsinta-szakértő, Zsolna bögrés sütiben jó, Ajsa hegedül, rajzol, horgol, süt-főz, s mindenki jó tanuló. Bocsánat a kimaradottaknak!

Megérkezik a tizenhét éves, elsőszülött Illés, komoly, angolul és olaszul beszél, diplomatának készül. A testvérei hallgatnak rá, tekintélye a szereteten és a tiszteleten alapul, s Illés éppen úgy pelenkáz, fürdet és etet, mint az édesapa. Itt ilyen a férfiminta. Öten iskolások a tízből, Százhalombattára járnak. Szaporodunk a nappaliban, a festett padok Trianon után készültek immáron Romániában, az eladhatóság okán magyar és kicsit romános mintákkal, közte a piros-fehér-zölddel. Ilka persze elzengi, hogy az egyetlen fürdőszoba néha kevés, ám szemmel láthatóan ez senkit nem ráz meg. A Dunamelléki Egyházkerület segítségével átépítik a gyülekezeti házat családi házzá, akkor hét szobájuk lesz, két fürdőszobával, s megújul a parókia.

Minden gyermek két keresztnevet kapott, a hét lány és a három fiú tehát húsz nevet visel. Időrendi sorrendben: Darvas-Tanács Illés János, Hanna Zorka, Ajsa Száva, Sára Jonka, Ilka Zdenka, Zsolna Mikolt, Zsejke Tinka, Mózes Boldizsár, Jónás Péter és Erika Eszter. Ajsa a maga természetességeben zárja a beszélgetést. – Minket megáldott az Úr!

A falon Petrás Mária kerámiája, nekik készítette. Középen József és Mária, felettük a kilenc angyal-gyermek, mert akkor annyian voltak, s igazság szerint középen a kisded Jézus lenne, de náluk ez most a tizedik testvérke. A Jézuska bizonyára nem veszi zokon ezt az értelmezést.