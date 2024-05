Május 17-én, ötödik alkalommal rendezik meg a Mesés Kiskertek gyermek kertépítő versenyt. A rendezvény előtt, annak helyszínén tartott sajtótájékoztatót Deák Lajosné önkormányzati képviselő, Bozai István városgondnok, a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. ügyvezetője, Homoki László, a Városgondnokság kertészeti divízióvezetője és Hahn-Poszmik Réka, a kertészeti divízióvezető helyettes. Deák Lajosné elmondta, 18 óvoda jelentkezett az idei versenyre, és az alkalom címéhez igazodva, a mesevilágból merítenek majd ötleteket a gyerekek és a felkészítő óvónők. Fontos üzenete lesz az alkalomnak, a környezettudatos gondolkodás, és a természetes anyagok használata. Kiderült az is, hogy az elkészült munkák két héten keresztül lesznek megtekinthetők a Zichy Liget közepén. A szervezők különösen kérik a látogatókat és a parkban sétálókat is, hogy vigyázzanak a gyerekek által készített munkákra. A legjobbnak ítélt kiskert készítői, az elmúlt évekhez hasonlóan, egy vándorkupát kapnak, amit a következő rendezvényig őrizhetnek maguknál. Üres kézzel persze senki nem távozik majd, hiszen minden csoport emléklapot kap és még külön tortával is kedveskednek a szervezők.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Amit a rendezők biztosítanak a versenyen:

1 db 5 literes öntözőkanna

2 db ültetőkanál

A kiskerteket, 205 x 125 x 29 cm-es méretben

Továbbá igény szerint hűsítő folyadékot, a munkában megszomjazók részére, és persze egészségügyi sátor is üzemel majd, reménység szerint nem lesz szükség a használatára. A versenyzőknek vinniük kell majd a beültetni tervezett növényeket és egyéb kellékeket. A város intézményeiből érkező gyermekek tehát kedvenc meséiket varázsolhatják kiskertté a ágyásokban. Az előző évek során számos magyar népmese és rajzfilm kapott helyet a kreatív kertek között, a szervezők idén is lenyűgöző munkákra számítanak.