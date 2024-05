Ugyan az egyes témaköröket jelentősen megcsonkítottak az idei matekérettségiben, de akadnak azért olyan feladatok is, amelyek emelt szintről lekerültek középszintre, illetve a tegnapi magyartól eltérően a mai matek ’csak’ három órás, azaz reggel 9-től délig van lehetőségük kitölteni a feladatlapokat a vizsgázóknak.

A mai érettségi is két részből tevődik össze, középszinten az elsőre 45 perc áll a diákok rendelkezésére, melyben rövidebb, többségében egyszerű alapfogalmakat számonkérő, ellenőrző feladatok vannak, majd a második rész, melyre 135 percük van, már némileg nehezebb. A második feladatsort további két részre osztották: az A rész három, egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, amelynek mindegyikét meg kell oldani, míg a B rész három, egyenként 17 pontos feladatot, amelyből csak kettőt kell megoldani.

A témakörök arányai középszinten a következők:

gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok: 20%

számelmélet, algebra: 25%

függvények, az analízis elemei: 15%

geometria, koordinátageometria, trigonometria: 25%

valószínűség-számítás, statisztika: 15%

A középszintű írásbelin összesen 100 pontot lehet elérni, az első feladatrészben maximum 30, a másodikban pedig maximum 70 pontot.

Ami az emelt szintű érettségit illeti, az már nem három, hanem négy órás, a vizsgázó pedig tetszése szerint oszthatja be a rendelkezésére álló időt az I. és a II. részre, illetve az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. A középszinthez hasonlóan a II. részben itt is öt feladatot kapnak a diákok, amelyek közül négyet kötelezően meg kell oldaniuk. A két résszel összesen 115 pontot lehet szerezni – olvashatók a részletek az eduline oldalán.