Már javában zajlik a kampány, melynek jogi kereteit paragrafusok szabályozzák, gyakorlatát bírósági ítéletek sokasága részletezi. A jelölő szervezetek azon kampánytevékenységei kapcsán, melyek esetében valaki kifogással él, a helyi választási bizottságok hoznak határozatokat. A hozott határozatok fellebbezése esetén az ügyek a vármegyei illetőségű választási bizottsághoz kerülnek elbírálásra. Már most vannak ilyen ügyek a helyi választási bizottságoknál, sőt, már a vármegyei választási bizottság elé is került ilyen. Az egyik leghangosabb eset Velencén történt, ahol két elmarasztaló határozatot is hozott a napokban a Velence Város Helyi Választási Bizottsága. Mindegyik ügyben érintett a jelenleg regnáló polgármester, Gerhard Ákos és az ő jelölő szervezete, a Regélő Hagyományőrző Egyesület.

Fotó: Bársony Péter

A Helyi Választási Bizottság két alkalommal is elmarasztalta tehát a Regélő Egyesületet, mert, a határozatok tanúsága szerint április 30-án és május 1-jén is jogsértő módon kampányolt. Az egyesület pólójában gyermekek felhasználásával népszerűsítette saját magát és jelöltjeit a Bringás reggelin, majd a Városi Majálison is így szerepelt. Tette mindezt a közpénzből működtetett hivatalos városi oldalon. A legfőbb választási alapelveket sértették tehát meg egymás után többször. A Regélők ugyanis olyan rendezvényeken népszerűsítették magukat, melyeket Velence önkormányzata rendezett, s melyet előre meg is hirdetett a Facebook közösségi médiában. A rendezvényen maga a polgármesterjelölt és több képviselőjelölt is a Regélő Hagyományőrző Egyesület zöld színű pólójában, rajta a Regélő felirattal jelent meg. Eképp kampányoltak tehát, nyilvánosan közzétett fotóikon gyerekekkel, akik „biodíszletként” jelentek meg a felvételeken. Hangsúlyozandó: önkormányzat által meghirdetett, nem választási eseményként népszerűsített rendezvény keretében. S hogy ez miért fontos kitétel? Merthogy így, az előzetes tájékoztatás elmaradása révén a részt venni szándékozó szülők, törvényes képviselők nem dönthettek szabadon arról, hogy gyermekeik ilyen célú „felhasználását” engedélyezik-e. Ennek ellenére a rendezvényről Velence Város Hivatalos Oldalán, a Facebook-on nyilvános fotókat tettek közzé gyermekekről, akik a képviselőjelöltekkel együtt szerepelnek. Nem meglepő: azóta a Regélő pólós fotók lekerültek az oldalról, már csak vidám, reggelizős, majálisozós képeket láthatunk.

A jogsértések kapcsán megkerestük Kovács Zoltán főjegyzőt, a Fejér Vármegyei Területi Választási Iroda vezetőjét, akihez e két határozat még nem jutott el, mert, mint fogalmazott, erről első fokon helyben a helyi választási bizottság dönt. A vármegyei szint akkor kerül képbe, ha az elsőfokú határozatot megfellebbezik, mert akkor a Velencei Választási Bizottság mellett működő Választási Iroda köteles fölterjeszteni a vármegyéhez, másodfokú elbírálás céljából a határozatot. S hogy mennyi idő van egy ilyen határozat után a fellebbezésre? Kovács Zoltán rámutatott: a meghozataltól számított három nap. A két velencei határozat május 6-án, hétfőn született, tehát most csütörtökön 16 óráig van lehetőség a fellebbezésre.

Általánosságban, de természetesen a velencei bringás reggeli és majális ügye kapcsán is, felvetődik az a kérdés, vajon mit mond pontosan a törvény? Kovács Zoltán elmondta: a kérdést bírósági határozatok részletezték.

- A törvény csak keretszabályokat tartalmaz. De a főszabály az, hogy ha polgármesterként valaki jelölt is, akkor az ő közszerepléseinél azt kell vizsgálni, hogy milyen minőségben történt a közszereplés. Ha polgármesteri minőségében járt el, akkor az nem minősül kampányelemnek. Ha viszont jelölti minőségében járt el, az kampányelemnek minősül. Például: a polgármester megjelenik egy iskolában vagy egy munkahelyen, és elkezd laptopokat osztogatni. Ha ez a laptop nem tartalmaz pártszimbólumokat, akkor a polgármesternek, mint az önkormányzat képviselőjének joga van ilyen ajándékosztásra. Ha viszont a beszéde során vagy a laptop tartalmaz kampányra utaló kijelentéseket, például hogy ha ilyet akartok a jövőben is, akkor szavazzatok rám, az már kampányelem. Ilyenkor a regnáló polgármester bizony beavatkozott, az esélyegyenlőséget sértette meg, hiszen visszaélt a közjogi helyzet adta pozíciójával.

A Regélő Egyesület egyébként már eleve nehezen indult a választás rajtvonalából: első körben elutasították a nyilvántartásba vételét, mert a szervezetnek egyszerűen nem volt képviseletre jogosult személye. Hogy történhetett ez meg? Hát úgy, hogy három éve választották az elnököt, annak a mandátuma pedig már lejárt. Elfelejtették, nem foglalkoztak vele? Nem tudni, mert Gerhard Ákos polgármestert eleddig nem sikerült utolérnünk – a lényeg, hogy gyakorlatilag nem volt, aki jogszerűen aláírja a nyomtatványt. Azóta ez a helyzet rendeződött, sikerült még gyorsan cselekedniük, így május 6-án – még nem jogerősen ugyan -, de Gerhard Ákos a Regélők színeiben indulhat polgármester jelöltként. A jogismeret hiánya azonban, egy olyan szervezettől, amely már öt éve vezet egy várost, mégsem elfogadható – vélekedik Tessely Zoltán, a térség országgyűlési képviselője.

- Szerintem egy választási kampányban, regnáló közszereplők által elkövetett ilyen és hasonló, a választás rendjét sértő tevékenység mindenképpen furcsa! – szögezte le, hangsúlyozva: - Ez ráirányítja a figyelmet arra is, hogy aki ilyet tesz, vélhetően a tisztségében sem tudott szabályosan és az emberek érdekeit képviselve tevékenykedni. Amennyire én látom, ezt így gondolják a velenceiek is – fogalmazott az országgyűlési képviselő, aki szerint komoly tortúra az, hogy a választások előtti pillanatokban egy választásra készülő szervezetnek nincs tulajdonképpen szabályos lehetősége jelöltet állítani, majd megteremtik ugyan ennek a lehetőségét, de ezután még jogsértéseket követnek el.

- Miután rendezték a jogi helyzetüket és megugorták az akadályokat – mutatott rá a képviselő, utalva a Regélő Egyesület nyilvántartásba vételi nehézségeire -, akkor pedig jönnek olyan dolgok, ami az egyszerű, hétköznapi, nem politikával foglalkozó ember számára is nyilvánvaló: hogy választási kampányban nem lehet ilyen tevékenységet folytatni, de ők mégis folytatják. Ráadásul szerintem nagyon rossz a helyzet, mégpedig azért, mert én nem gondolom azt, hogy ők tudatosan szabálytalankodtak. Na de ha valaki köztisztet lát el, és nem tudja még azt sem, amit egy hétköznapi ember a saját élettapasztalataiból gondol: hogy az, amit tesz, nem helyes, azt nem kellene csinálni, abból mire lehet következtetni? Az emberek oldaláról nézve: van nekem egy vezetőm, aki el akar indulni egy választáson, egy civil szervezetnek a színeiben és nem gondol arra, hogy annak a civil szervezetnek van-e arra jogosítványa, hogy őt jelöltjéül állítsa, vagy őt és a csapatát? Nem gondol erre, majd kiderül, hogy nincs. Akkor, amikor ő az én érdekeimet képviseli az önkormányzati munkában, vajon nem követ el egy csomó hasonló mulasztást? Mint ahogy Velencén történt is hasonló az elmúlt öt esztendőben. Hemzseg az elmúlt öt év az ilyen hibáktól. És ez a legnagyobb probléma.

Fejérben egyébként eddig (május 7.) kevés ügy került vármegyei szintre – árulta el a feol.hu kérdésére Kovács Zoltán: egy fellebbezéssel kapcsolatosan döntöttek, melynek során a helyi választási bizottság határozatát hagyták helyben. Itt a kampány plakátok kihelyezését kezdték meg egy nappal korábban, mint lehetett volna. Egy ügy pedig folyamatban van, melyben a jelenleg regnáló polgármesternek egy Facebook-bejegyzése van elbírálás alatt, de erről a bizottság még nem döntött.

- A történet lényege az, hogy a polgármesternek van egy magán Facebook profilja, és erre tett fel olyan blogbejegyzéseket, meg képeket, hogy leadta a jelöltséghez szükséges ajánlóíveket, és a kifogás arra irányul, hogy ezzel a polgármester az erőfölényével visszaélt, és egy közpénzből fenntartott, úgymond hivatalos Facebook oldalt, az önkormányzat hivatalos Facebook oldalán maga mellett kampányol – mondta a Fejér Vármegyei Területi Választási Iroda vezetője.