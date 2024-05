A színházról, a színjátszásról, a közösségi létről, a kortárs és klasszikus darabok adta színészi kihívásokról is szó lesz az Aranyat érő beszélgetések májusi eseményén. Az Aranybulla Könyvtárban május 8-án, szerdán 17 órától a háziasszony, Bokros Judit újságíró beszélget majd Balogh Mihállyal és Cseh Katával. A két fehérvári színészt legutóbb a Floralián láthatta színpadon a közönség, de a Szabad Színház és az Örökség Csoport darabjaiból is ismerhetjük őket. Ráadásul egy kis kapcsolódás is van az előző, áprilisi beszélgetéshez, amelynek Péntek Imre költő és felesége, Farkasi Csilla volt a vendége. Misi ugyanis a Csilla által régebben vezetett Ribizli színpadhoz csatlakozott először 14 éves korában.