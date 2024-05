Székesfehérvár vezetése ismerte az eredeti helyszínnel kapcsolatos problémákat, ezért döntöttek az elmúlt évben úgy, hogy keresnek egy jobb minőségű önkormányzati ingatlant, amely hosszú távon biztonságos, előre lépéshez lehetőséget adó megoldást jelent az intézmény számára. A fenntartónak pedig sok munkával és nem kevés befektetéssel sikerült a házat olyan állapotba hoznia, hogy minden adott legyen a kis közösség növekedéséhez, fejlődéséhez.

– A harminc férőhelyet biztosító napközi korábban, tavaly decemberig a Seregélyesi úton, az Arany János Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény felső szintjén várta azokat, akik igénybe vették a szolgáltatást, ám ez sem akkor, sem pedig hosszú távon nem lehetett jó megoldás a lépcső és a lift miatt – mondta Ácsné Tóvizi Rita intézményvezető. – Ez azonban szerencsére a múlt. A város önkormányzata és a Napraforgók Háza ellátási szerződést kötött, amelynek értelmében ingyenes használatra megkaptuk a Szúnyog utca 9-es szám alatti ingatlant. A felújítást és némi átalakítást követően már itt tölthettük az elmúlt év utolsó napjait, miután mellékhelyiségeket, pihenőket, személyzeti öltözőt, csoportszobákat, irodát létesítettünk. Előttünk áll még, hogy kicseréljük a kerítést, reményeink szerint rövidesen ennek a feladatnak is a végére járunk.

Jelenleg tizenheten veszik igénybe a szolgáltatást, várják tehát a további érkezőket, hiszen harminc férőhely biztosított

Fotó: FMH-archív

Az intézmény most már tömegközlekedési eszközzel is könnyen megközelíthető, az akadálymentes környezet pedig lehetővé teszi, hogy kerekesszékes ellátottaknak sem kell távol maradniuk. Őket ugyanis a korábbi helyen nem tudták fogadni. Egyébként vétek nem élni a lehetőséggel, hiszen általában igen színes programokról gondoskodnak a diplomás munkatársak: az ellátottak verset és éneket tanulnak, egyházi fenntartók lévén bibliai történetekkel ismerkednek, kézműveskednek, van filmklubjuk, sétálnak, játszanak és kirándulnak, zenélnek és néha még vendégeket is fogadnak. A fejlesztő foglalkozások sora náluk egy cipőben jár a tartalmas időtöltéssel és a kikapcsolódással.

– Intézményünk szolgáltatásait értelmileg akadályozott, mozgáskorlátozott, súlyosan, halmozottan sérült és autizmussal élő, önkiszolgálásra csak részben képes személyek vehetik igénybe – folytatta Ácsné Tóvizi Rita. – Fontos, mert ezt gyakran nem tudják, hogy ha az ellátott szülője, vagy más hozzátartozója ápolási díjban részesül, napi öt órát meg nem haladóan akkor is igénybe lehet venni az ellátást. Sokan azt hiszik, hogy erre nincs lehetőség.

Jelenleg tizenheten töltik az időt – ki többet, ki kevesebbet – a székesfehérvári Skanzen szépen átalakított épületében, amit korábban többféle módon hasznosított az önkormányzat, egy időben még szobrászművész műteremotthona is volt. Ma a harminc férőhelyből azonban csak ennyi foglalt, azaz a Napraforgók Háza még bőven fogadhat ellátottat. Azt hihetnénk, hogy inkább a jelentkezőből van több mint a férőhely, de úgy tűnik, ez fordítva igaz. Miért lehetséges ez? A tapasztalatok szerint a hozzátartozóknak gyakran nehézséget okoz elhozni, majd hazavinni a gondoskodásra szorulót, azt, aki igénybe vehetné a szolgáltatást. Ezért a fenntartó számára egy támogató szolgálat kiépítése – az utaztatás megoldása – van a feladatok listáján az elsők között annak érdekében, hogy ezzel is tehermentesítsék a szülőket, hozzátartozókat. A cél az, hogy minél több örömteli pillanattal ajándékozhassák meg azokat, akik náluk töltik napjaikat.