Fontos szerepük van a medencefenéki izmoknak – Peringer Orsolyával beszélgettünk

A medencefenék izmai méltatlanul mellőzött és eltitkolt izmok, pedig ez a terület több, az életminőséget meghatározó tevékenységünk kiindulópontja.

– Egészséges működésük meg­határozza az általános fizikai állapotunkat, a vizelet- és székletürítést, elengedhetetlenek a szexualitáshoz, a várandóssághoz és a szüléshez. Meggyengülésük, elégtelen működésük pedig különböző egészségügyi problémák, betegségek kialakulásához vezethet, ami rontja az életminőségünket. A meggyengült medencefenéki izomzat urológiai, proktológiai – vagyis végbéllel kapcsolatos –, nőgyógyászati és szexológiai problémákat okozhat – foglalta össze bevezetésként a medencefenéki izmok fontos szerepét Peringer Orsolya, gyógytestnevelő, intimfitness-oktató. Szögezzük le azt is gyorsan: az elégtelenül működő medencefenéki izmok problémája korántsem csak a nőket érinti, bizony a férfiaknak sem árt foglalkozni ezzel a területtel.

És most jöjjön egy kis anatómia!

A medencefenék izomzata a vázizomzat része. A mintegy tenyérnyi nagyságú terület a csontos medencekosarat alulról zárja le. Felülről nézve a medencefenék egy tál alakú izomlemez, melynek részei különböző irányokba futnak. Szerkezete réteges: a medencefenék izomlemeze, a felszínes és a mély gátizomzat alkotja.

Ezek az izmos lemezek rögzítik a megfelelő helyzetben a végbél- és húgycsőnyílást, a hüvelyt, és a szeméremtestet, a gátizomzat tartja a hasüregi szerveket, valamint alátámasztja a belső nemi szerveket, a húgyhólyagot és a végbelet. De miért és mikor kezdenek ezek az izmok kevésbé jól működni, vannak-e rizikófaktorok?

– Az idő mindenképpen ide tartozik, hiszen ahogy öregszünk, csakúgy, mint a testünk egyéb izmai, szövetei, a gátizom is petyhüdtebbé válik. Ha mindez fiatalabb korban következik be, annak egyik oka lehet például az ülő életmód. Az éveken keresztül tartó ülőmunka következtében ugyanis a felsőtestünk és a zsigereink súlya belenyomódik a kismedencei szerveinkbe. De számos más kiváltó oka is lehet, így terhesség, szülés, veleszületett kötőszöveti gyengeség, erőlködés vizelet- illetve székletürítés alkalmával, székrekedés, nehéz súlyok rendszeres emelgetése, krónikus köhögés, túlsúly, elhízás, de akár a túlzásba vitt edzés is – sorolta a szakember.

Mindezek mellett a nők életében minden hormonális változás – így a várandósság alatti és a változókori is – rizikót jelent ebből a szempontból.

Adódik a kérdés: mikor gyanakodjunk arra, hogy gond van a medencefenéki izmainkkal? Nőknél előfordulhat méh- és hüvely-, húgyhólyag-, vagy végbélsüllyedés, jelezheti a problémát ismeretlen eredetű kismedencei fájdalom, gyakori – naponta nyolcnál több – és hirtelen jelentkező vizelési inger, stressz-, vagy szülés utáni inkontinencia, kismedencei görcsök.

Férfiak esetében is jelentkezhet húgyhólyag-, vagy végbélsüllyedés, stressz inkontinencia és jel lehet a szexuális teljesítőképesség romlása, a korai magömlés is. Mielőtt azonban komolyabb beavatkozásra adná az ember a fejét, jó tudni, létezik olyan intimtorna, amelyet rendszeresen végezve megelőzhető a gátizom renyhülése, annak elégtelen működése.

– A gátizomtorna alapja, hogy az egész kismedencei izomzat akaratlagosan irányítható, tudatosan összehúzható és elernyeszthető, vagyis akaratunktól függően működik. Ez teszi edzhetővé az intim terület izmait. A megfelelő, 20-25 perces egyéni mozgássor tanfolyamokon elsajátítható, de ahhoz, hogy hatásos legyen, rendszeresen végezni kell. Három hónapot mondunk terápiás időszaknak, ebből két hónapig heti 5 napon, majd heti 3 napon kell ismételni a feladatokat. A tünetek újbóli visszatérését megelőzendő azonban érdemes hosszú távon beilleszteni őket a heti mozgásunkba – árulta el a szakember, aki azt is elmondta, hogy megelőző jelleggel érdemes már az első várandósság idején elkezdeni a gátizomtornát, amely a 12. betöltött héttől egészen a 36. hétig végezhető. Ez a torna nem csak a szülésre jó felkészítés, de sokat segít a szülés utáni regenerációban is, hiszen a szülést követő második napon már újra elkezdhető.

Aki mindezek után szívesen belevágna, tegye bátran, hiszen annak ellenére, hogy a torna az intim területek izmait edzi, a feladatok végrehajtása semmi ténylegesen intimet nem igényel.