Sztárok, akik furcsa hobbinak hódolnak

A filmcsillagoknak is szükségük van egy kis kikapcsolódásra, és akadnak köztük olyanok, akik cseppet sem hétköznapi elfoglaltságot választottak.

Tudta, hogy Johnny Depp a Barbie babák nagy kedvelője? Az Origo összeállításából kiderül, miért rajong Mila Kunis, milyen gyűjteménnyel büszkélkedhet Tom Hanks, és hogy vigasztalta magát válása után az Agymenőkből ismert Kaley Cuoco.

Paris Hilton

Bár a vadászatot mindig nagyon ellenezte, a békavadászat nagy megszállottja volt sokáig, igaz, az elfogott állatot mindig elengedte. „Szeretem a békavadászatot, különböző tenyésztő telepekre járok Kaliforniában és Nevadában. Egy vödörbe összegyűjtöm az elkapott békákat, majd elengedem őket” – mesélte korábban.

Johnny Depp

A színész nem túl férfias hobbit választott magának, megszállottja ugyanis a babázásnak, pontosabban a Barbie babáknak. Szereti őket felöltöztetni, fésülgetni, és meglehetősen nagy gyűjteményt szedett össze az elmúlt években. Johnny Depp akkor szokott rá erre a különös hobbira, amikor kislányával, Lily-Rose-zal babázott a gyerek súlyos betegsége idején.

Mila Kunis

A színésznő annyira megszállottja a videojátékoknak, hogy egy időre tudatosan abba is hagyta a játékot, hogy bebizonyítsa magának, hogy szenvedélye nem csapott át függőségbe. Kedvenc játéka a World of Warcraft, de ezenkívül szereti még a Call of Dutyt és a Minecraftot is.

Cameron Diaz

A színésznő a snowboardozással tud leginkább kikapcsolódni, ez a kedvenc hobbija. „Szeretem a sebességet és az adrenalint. Amikor nem dolgozom, szeretek a szabadban tartózkodni. A snowboardozás számomra egy csodálatos menekülés – lezúzni a hegy tetejéről az aljáig, szinte úgy, hogy alig érinted a talajt, iszonyú izgalmas érzés” – mesélte.

Tom Hanks

A színész sosem titkolta szenvedélyét, imád régi írógépeket gyűjteni. Állítólag több mint 200 különböző írógépe van már, és ha teheti, minden városban, ahol jár, benéz a régiségkereskedésekbe, hogy megnézze, van-e olyan példány, ami hiányzik a gyűjteményéből.

Kaley Cuoco

Az Agymenők színésznője nemcsak hobbiként tekint a lovaglásra, versenyeken is megfordul: 15 évesen kezdte a sportot, akkoriban több megmérettetésen is indult, majd a válása után elkezdett újra díjugrató versenyeken részt venni. A színésznő szintén a szakítás után vigasztalta magát azzal, hogy vett magának egy új lovat.

Novodomszky Éva

A műsorvezetőt a barkácsolás kapcsolja ki leginkább, szeret felújítani régi, nem használt bútorokat, és dekorációkat is készít. „Nagyszabású bútorfelújítást és kisebb dekorációs elemeket is szoktam készíteni, melyeket az otthonomba illesztek. Volt már, hogy egy régi faasztalnak adtam új életet, amit én magam csiszoltam, és dekopírfűrésszel dolgoztam, de az ünnepi dekoráció is az én felelősségem. Nagyon szeretek barkácsolni, és szerencsésnek mondhatom magam, hogy a Család-barát magazinban is alkalmam nyílt megmutatni ezt a szenvedélyem” – árulta el nemrégiben.

David Arquette

A színész nemcsak otthon tölti szívesen az idejét kötögetéssel, de állítólag előfordult, hogy a nagymamájától örökölt kötőkészlettel még a forgatások szüneteiben is elbíbelődött. Egy időben Amerikában nagy sláger volt a kötés, többek közt Darryl Hannah, Katherine Heigl és Christina Hendricks is hódolt neki, sőt, még Sarah Jessica Parkert is lefotózták kötőtűvel és fonallal a kezében.