Bemutatkozott a Sóstói Stadion

A nagyközönség számára tartott első idegenvezetés megtörtént. Lassan tényleg azt mondhatjuk: elkészült az új Sóstói Stadion! Engedélyek, néhány ecsetvonás kell, meg mészcsíkok, bár az csak a meccsek idején. Ugyanis nemcsak labdarúgásra lesz jó a komplexum.

– Fizikailag elkészült, szerkezetkész állapotban és nagyrészt már berendezve áll a Sóstói Stadion – jelentette ki Mészáros Attila alpolgármester a keddi, a környéken élőknek tartott bejáráson. Körülbelül kétszázan jöttek el. Cser-Palkovics András polgármester említette meg:

Egyfajta gesztus, hogy a fehérvári polgárok közül őket invitálták meg elsőként, hiszen leginkább nekik kellett cérnával bírniuk az építkezést.

Szintén sokat vártak persze a stadionra azok a Vidi-szurkolók, akik azóta sok száz, több ezer kilométert utaztak csak a hazai meccsek kedvéért. 2015. december 12-én, 15:30 órakor kezdődött a régi stadion búcsúmeccse: Videoton FC – Paksi FC 1:0, gólszerző: Géresi, 80. perc. Várhatóan november 21-én játszik újra a Sóstón a piros-kék gárda.

A stadiontúrán az is kiderült, nem focimeccsel debütál a létesítmény. Végleges program még nincsen, ám a zuhanyhíradó szerint az Alba Regia Szimfonikus Zenekar november 9-én ad koncertet. S ez­után jöhet a természetvédelmi terület látogatóközpontjának megnyitója. A 30 méter magas, 162 lépcsős kilátótorony november 15-től lesz nyitva.

Nyitás novemberben!

A stadion ülőhelyeinek száma: 14 200. Kilenc kapu várja a nézőket. A gyep 95 százaléka réti perje, 5 pedig angolperje. A mínusz első szinten találhatók az öltözők, az orvosi és a doppingszoba is itt van, ahogy a sajtótájékoztatók helyszíne, a médiaközpont is. A Csíkvári út szintjén, az utcaszinten nyílik a mindennap működő pub – ahol menüebéd is lesz –, a pénztárak, a Vidi-shop, a klub múzeuma, sőt a meccsek alatt funkcionáló gyermekmegőrző is! Az elsőn irodák és egy 600-700 fős rendezvényterem kapott helyett, a másodikon a 300 fős ún. Skybox. Legfelül pedig a gépészet, a technikai központok és a biztonsági központ bázisa.

A stadion mellett 20 ezer négyzetméter zöld terület lesz! A Csíkvárin, szemben a stadionnal kész 224 parkoló, a vastelep helyén jövőre jön újabb 100, a Szárcsánál van a vendégparkoló, ahol 83 autó és 13 busz állhat meg egyidejűleg. A Csíkvári úton rendelkezésre áll további 200 parkoló, amelyet jövőre 130-cal toldanak meg. Ez összesen közel 800 hely kint. Mindehhez még 200 kerékpártároló is tartozik. A létesítményen belül 152 autónak van hely. Az alpolgármester szerint az auditálás után az UEFA a legmagasabb szintű stadionok közé helyezi el a fehérvárit!